Durango registra 33 casos de usurpación de identidad en lo que va del 2026

La suplantación y usurpación de identidad mantuvo una incidencia limitada en Durango durante el primer semestre de 2026, aunque todos los casos denunciados en el estado se concentraron en la capital.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio se iniciaron 33 carpetas de investigación por este delito.

Los registros mostraron un comportamiento irregular durante el semestre, con 14 casos en enero, uno en febrero, ninguno en marzo, tres en abril, ninguno en mayo y un repunte hasta 15 denuncias durante el pasado mes de junio, el nivel mensual más alto del periodo analizado.

La estadística reflejó además una concentración territorial única, ya que los 33 expedientes abiertos en el primer semestre fueron reportados exclusivamente en el municipio de Durango; por lo que los otros 38 municipios de la entidad cerraron el semestre sin denuncias por esta conducta.

El Código Penal del Estado tipifica la suplantación y usurpación de identidad como una conducta mediante la cual una persona utiliza, sin autorización, los datos personales, documentos o información de otra para obtener un beneficio , causar un perjuicio o realizar actos jurídicos en su nombre.

La conducta puede presentarse tanto en medios físicos como digitales y suele estar relacionada con fraudes, contratación de servicios, apertura de créditos o acceso indebido a información personal.