Durango registra 43 casos activos de gusano barrenador; uno en la capital

A la semana epidemiológica 29, de acuerdo con el Informe de Casos Activos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México, al 25 de julio de 2026, Durango registra 43 casos activos, uno de ellos en la capital.

Esta información, proporcionada tanto por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural como por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), reporta mil 696 casos activos en el país.

De los 43 registrados en el estado, Rodeo, con 10 casos; Mezquital, con ocho; Santa Clara, con cinco, y San Juan del Río, con cuatro , son los municipios que más casos presentan.

Mientras que Gómez Palacio, Indé, Pánuco de Coronado y San Pedro del Gallo registran dos casos cada uno.

Los municipios con un solo caso activo son Cuencamé, Durango, Simón Bolívar, Nazas, Peñón Blanco, Poanas, Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro.

Del total de casos activos en el estado, en cuanto a especies, la mayoría, con 28, corresponde a bovinos; siete a caballos; cinco a caninos; uno a ovinos; uno a caprinos, y uno a porcinos.

En total, los casos acumulados desde el primer caso detectado en Durango, en junio y hasta la fecha suman 88, mientras que a nivel nacional son 35 mil 142 casos acumulados desde el 20 de noviembre de 2024 hasta el 25 de julio de 2026.