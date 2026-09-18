Durango registra 46 casos activos de gusano barrenador en la primera quincena de septiembre

Son 46 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) los que se registran en Durango al pasado 16 de septiembre, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). A nivel nacional, son mil 897 casos activos.

Del total de casos registrados en Durango, 26 corresponden a bovinos, entre becerros y vacas; 13 a perros, seis a caballos y uno a una cabra.

En cuanto a los municipios que registran casos, es el municipio de Durango que continúa a la cabeza de la lista, como en semanas anteriores, ahora con ocho casos. Le sigue Vicente Guerrero, con seis, mientras que Poanas y San Dimas reportaron cinco casos cada uno.

En Pueblo Nuevo hay cuatro casos activos; en Pánuco de Coronado y Súchil se reportan tres casos en cada uno. Los municipios con dos reportes cada uno son General Simón Bolívar, Gómez Palacio y Tamazula.

Los municipios que reportan un caso cada uno son Guadalupe Victoria, Mezquital, Ocampo, Peñón Blanco, Rodeo y Tlahualilo.