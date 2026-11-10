Durango registra aumento de delitos contra negocios

Durango registró un incremento de 9.2 por ciento en la tasa de prevalencia delictiva contra negocios durante 2025, al pasar de dos mil 641 a dos mil 883 víctimas por cada 10 mil establecimientos comerciales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026.

La encuesta fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y pese a este incremento en la incidencia delictiva, Durango se ubicó entre las tres entidades del país con menor percepción de inseguridad y delincuencia entre los establecimientos comerciales, industriales y de servicios.

En este rubro Durango salió con un 37.5 por ciento de percepción de seguridad entre los negocios, solamente por debajo de Yucatán, que reportó 29.1 por ciento, y por encima de Nayarit, con 42.2 por ciento.

Los resultados de la encuesta, que considera información de 2025 y recoge la percepción de los empresarios entre marzo y mayo de 2026 y muestran un comportamiento contrastante para Durango.

Mientras aumentó la tasa de negocios víctimas de algún delito, la proporción de establecimientos que identifica la inseguridad y delincuencia como uno de sus principales problemas se mantiene entre las más bajas del país.

A nivel nacional, el INEGI estimó que durante 2025 un millón 400 mil establecimientos fueron víctimas de algún delito , lo que representa 25.9 por ciento del total de unidades económicas.

En conjunto, estos negocios enfrentaron tres millones de delitos, un promedio de 2.2 ilícitos por cada establecimiento afectado.

La proporción de negocios víctimas de la delincuencia disminuyó respecto a 2023, cuando alcanzó 27.2 por ciento. Sin embargo, en el caso de Durango, la tasa de prevalencia delictiva aumentó 9.2 por ciento en el mismo periodo.

El sector Comercio fue el más afectado a nivel nacional, con una tasa de victimización de 30.5 por ciento, seguido de Servicios, con 22.9 por ciento, e Industria, con 18.8 por ciento.

Por tamaño, las empresas medianas presentaron la mayor proporción de victimización, con 51.9 por ciento.

En cuanto a los delitos más recurrentes contra las unidades económicas, la extorsión ocupó el primer lugar, con una tasa de mil 467 delitos por cada 10 mil establecimientos.

Le siguió el robo hormiga, con 954, y el robo o asalto de bienes o dinero, con 885. En conjunto, estos tres ilícitos concentraron 59 por ciento de los delitos cometidos contra los negocios.

El INEGI estimó que la inseguridad y la delincuencia ocasionaron pérdidas por 115 mil 100 millones de pesos a las unidades económicas del país durante 2025, equivalente a 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto.

Además, los establecimientos destinaron 58 mil 900 millones de pesos a medidas preventivas.

Otro de los indicadores que destaca la encuesta es la cifra oculta, pues 91.8 por ciento de los delitos cometidos contra establecimientos no fueron denunciados o no derivó en la apertura de una carpeta de investigación.

Esto significa que solamente 8.2 por ciento de los ilícitos tuvo una investigación formal.

En materia de percepción, a nivel nacional 57.1 por ciento de las unidades económicas consideró que la inseguridad y la delincuencia fueron los problemas que más las afectaron, mientras que 32.3 por ciento señaló la falta de apoyos gubernamentales como su segunda principal preocupación.