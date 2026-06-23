Durango registró mil 900 embarazos adolescentes en 2025; Mezquital es considerado foco rojo

Durante 2025 se registraron alrededor de mil 900 embarazos en adolescentes en Durango, situación que mantiene en alerta a las autoridades de salud, especialmente en el municipio de Mezquital, donde se han reforzado las acciones de prevención y capacitación.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal, los municipios de Durango y Gómez Palacio concentraron el 89.1 por ciento de los casos registrados durante el año pasado , al acumular entre ambos casi nueve de cada 10 embarazos adolescentes detectados en la entidad.

El secretario de Salud, Moisés Nájera Torres, reconoció que el embarazo adolescente continúa siendo frecuente en algunas regiones del estado y señaló que Mezquital es uno de los principales focos de atención.

"Sí son frecuentes estos embarazos y el foco rojo es en Mezquital, por eso entramos a la capacitación en secundarias y preparatorias", comentó.

Como parte de las estrategias para reducir esta problemática, la dependencia estatal firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Ginecología para fortalecer la capacitación del personal médico , particularmente en comunidades alejadas.

El funcionario explicó que recientemente se impartió un curso en la comunidad de Huazamota, en Mezquital, dirigido al personal de salud sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos.

"Esta vez que fuimos a Huazamota tomaron el curso. Tienen los medicamentos, pero no los sabían usar. Las niñas no deben exponerse a embarazarse", señaló.

Agregó que la capacitación continuará con especialistas en Pediatría y otras áreas relacionadas con la atención de adolescentes.

Según el diagnóstico elaborado por la Secretaría de Salud de Durango, los meses con mayor incidencia de embarazos adolescentes durante 2025 fueron febrero, marzo, mayo, septiembre y octubre.

Ante esta situación, durante este 2026 se están ampliando las acciones preventivas mediante programas de educación sexual en secundarias y preparatorias, capacitación de docentes, campañas informativas, jornadas comunitarias y unidades móviles que permitan acercar servicios de salud sexual y reproductiva a comunidades rurales y marginadas.

Nájera Torres señaló que las acciones emprendidas buscan atender una problemática social y de salud pública, más allá de cualquier interés político.

"Reconozco el trabajo de ellos, pero no lo hago con un fin político; lo hago porque son ejemplos que doy. Si existe una ley que se aplique, hay que entrarle a todo", puntualizó.