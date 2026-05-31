Durango, rezagado en la Ley de Identidad de Género: Regidor

En materia de reconocimiento y garantía de derechos humanos, particularmente en lo referente a la Ley de Identidad de Género, señalan que es necesario que Durango avance, ya que se ha quedado rezagado.

La Ley de Identidad de Género ya ha sido aprobada en al menos 25 estados del país; sin embargo, en la entidad el tema aún no avanza al mismo ritmo , detalló el regidor Alan Espinosa de la O.

Dijo que, tras la visita de la activista y defensora de derechos humanos Kenya Cuevas a Durango, se realizaron algunos diálogos con colectivos y organizaciones de la comunidad LGBT+, en los que acordaron comenzar a trabajar en el impulso de iniciativas que permitan avances dentro del ámbito legislativo y municipal.

“Vamos a comenzar a trabajar para impulsar esta iniciativa y ver cómo podemos avanzar, porque ese es el camino que debemos seguir”, explicó.

Indicó que los derechos humanos deben entenderse como progresivos, por lo que no deben sujetarse a criterios restrictivos ni condicionarse por opiniones personales o políticas.

“Los derechos humanos son progresivos, tienen que ir siempre hacia adelante”, afirmó.

El regidor dijo que tanto en el Cabildo y el Poder Legislativo se deben dejar de lado las creencias personales y priorizar el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales.