Durango sale del ranking de estados con mayor número de incendios forestales

En Durango, la temporada crítica de incendios forestales se considera de marzo a julio, por lo que autoridades estatales reportan que está por concluir esta etapa, con una afectación considerablemente menor en comparación con años anteriores.

"La temporada crítica de incendios justamente termina en el mes de julio, aunque debemos mantenernos atentos, porque hemos tenido incendios incluso en diciembre e iniciado el año con siniestros en enero. Sin embargo, la parte más complicada ya pasó y hay una reducción considerable en la afectación", precisó Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA).

La funcionaria recordó que en años anteriores se registraban incendios desde enero y durante prácticamente todo el año debido a la sequía prolongada en la entidad, situación que favorecía la generación de estos siniestros.

Los municipios con más incendios son Mezquital, Pueblo Nuevo y Durango. En cuanto a la superficie afectada, detalló que en lo que va de 2026 se han registrado poco más de 13 mil hectáreas afectadas . En comparación a la misma fecha del año pasado, donde ya se contabilizaban más de 103 mil hectáreas dañadas.

"Esto es abismal, es una diferencia importante. De hecho, el estado de Durango salió del ranking de los tres primeros lugares con mayor número de incendios forestales, en el que permaneció durante varios años", afirmó.

Explicó que la entidad solía ubicarse entre los tres primeros lugares a nivel nacional ; sin embargo, actualmente ya no aparece en esas posiciones, pues incluso ha habido días sin registro de incendios, y cuando se presentan, estos se controlan en menos de 24 horas.