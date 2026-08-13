Durango se suma a la muestra 'Cinetekton: paisajes y territorios del cine mexicano'

Durango será una de las sedes de la muestra “Cinetekton: paisajes y territorios del cine mexicano”, un proyecto que busca acercar al público a producciones realizadas desde distintas regiones del país y que destacan la riqueza cultural y social de los territorios mexicanos.

La muestra se desarrollará de septiembre a noviembre a través de la Filmoteca de la UJED y contempla la exhibición de un largometraje de ficción poblano, un largometraje documental mexicano y propuestas de cine comunitario realizadas con la participación de niñas y niños. La programación específica será anunciada próximamente.

HISTORIAS DESDE LOS TERRITORIOS

La iniciativa pone especial énfasis en el cine que se produce en Puebla y otros estados de la República, acercando la mirada a historias locales que permiten conocer distintas realidades, identidades y formas de vida presentes en México.

A través de estas obras, “Cinetekton” busca contribuir a una mejor comprensión de la diversidad del país, mostrando relatos que reflejan lo amplio, complejo y maravilloso que resulta el mosaico cultural mexicano.

El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), a través del Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), y próximamente dará a conocer la cartelera completa en colaboración con las sedes participantes.