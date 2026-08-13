Kiosko

CINE

Durango se suma a la muestra 'Cinetekton: paisajes y territorios del cine mexicano'

“Cinetekton” busca contribuir a una mejor comprensión de la diversidad del país.

Durango se suma a la muestra 'Cinetekton: paisajes y territorios del cine mexicano'

Durango se suma a la muestra 'Cinetekton: paisajes y territorios del cine mexicano'

DANIELA ALMAGUER
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Durango será una de las sedes de la muestra “Cinetekton: paisajes y territorios del cine mexicano”, un proyecto que busca acercar al público a producciones realizadas desde distintas regiones del país y que destacan la riqueza cultural y social de los territorios mexicanos.

La muestra se desarrollará de septiembre a noviembre a través de la Filmoteca de la UJED y contempla la exhibición de un largometraje de ficción poblano, un largometraje documental mexicano y propuestas de cine comunitario realizadas con la participación de niñas y niños. La programación específica será anunciada próximamente.

HISTORIAS DESDE LOS TERRITORIOS

La iniciativa pone especial énfasis en el cine que se produce en Puebla y otros estados de la República, acercando la mirada a historias locales que permiten conocer distintas realidades, identidades y formas de vida presentes en México.

A través de estas obras, “Cinetekton” busca contribuir a una mejor comprensión de la diversidad del país, mostrando relatos que reflejan lo amplio, complejo y maravilloso que resulta el mosaico cultural mexicano.

El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), a través del Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), y próximamente dará a conocer la cartelera completa en colaboración con las sedes participantes.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: cine Durango cine, muestra, través, territorios

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Kiosko
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas