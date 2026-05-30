Durango, se ubica en la décima posición nacional por incendios forestales

En Durango se han registrado 227 incendios forestales en lo que va del año, con una afectación acumulada de 8 mil 876 hectáreas, lo que coloca a la entidad en la décima posición a nivel nacional, luego de haber permanecido en los primeros lugares.

En todo el país se reportan más de 3 mil incendios forestales, siendo Jalisco, Estado de México y Michoacán las entidades con mayor incidencia.

Mientras la entidad se mantiene en color amarillo dentro del semáforo de incidencia, indicador que corresponde a un nivel medio de afectación.

En cuanto a superficie afectada en Durango, de acuerdo con información compartida por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA), ya no se encuentra entre los estados con mayores daños y el 48 por ciento de la afectación corresponde a vegetación herbácea y el 27 por ciento a hojarasca.

Los municipios con mayor superficie afectada son Mezquital, Durango y Pueblo Nuevo. Del total de la superficie dañada, y el 1.40 por ciento corresponde a arbolado adulto y el 0.34 por ciento a renuevo.

Las principales causas de los siniestros son las actividades agropecuarias, las fogatas mal apagadas, causas aún no determinadas y los incendios provocados de manera intencional.

Al cierre del último reporte, la cifra representa una reducción significativa en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraban 338 incendios y más de 85 mil hectáreas afectadas, precisó Claudia Hernández Espino, titular de la dependencia.

Señaló que esta disminución refleja los resultados de las acciones de prevención, detección y combate oportuno de incendios, que se van a fortalecer como se acordó durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico de Incendios Forestales.