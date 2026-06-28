Durango, séptimo estado con más incendios forestales en México durante 2026

El reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), correspondiente al periodo del 1 de enero al 25 de junio de 2026, registra en Durango un total de 286 incendios forestales, con una afectación de 13 mil 434 hectáreas.

De acuerdo con este informe, la entidad ocupa el séptimo lugar nacional por número de incendios forestales, aunque se mantiene fuera de las diez entidades con mayor superficie afectada.

A nivel nacional se han registrado más de cinco mil incendios forestales, con una superficie dañada superior a las 390 mil 537 hectáreas.

Por su parte, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente destacó que durante 2026 se ha registrado una disminución tanto en el número de incendios forestales como en la superficie afectada.

La titular de la dependencia, Claudia Hernández Espino, detalló que mientras en la presente temporada se han contabilizado 286 incendios forestales con una afectación de 13 mil 434 hectáreas, en el mismo periodo de 2025 se registraban 408 incendios y más de 103 mil 373 hectáreas siniestradas.

Atribuyó esta disminución a las acciones de prevención, combate y coordinación interinstitucional que se han implementado en todo el estado, además del trabajo conjunto entre brigadas, municipios, ejidos y voluntarios capacitados.

Aunque la temporada de lluvias contribuye a disminuir el riesgo de incendios, las altas temperaturas aún favorecen la posibilidad de nuevos siniestros, por lo que las autoridades exhortaron a la población a evitar quemas y reportar cualquier incendio al número de emergencias 911.