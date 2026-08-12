Durango sigue con rezago en empleo para personas con discapacidad

Son diversas las áreas y sectores en Durango, en los que se señala falta de inclusión para las personas con discapacidad, pero el rezago en espacios laborales sigue siendo uno de los aspectos que más preocupan.

Aunque se evidencian situaciones en el transporte público y la educación, el mayor atraso se registra en la oferta de espacios laborales para personas con discapacidad. En el Municipio de Durango no existen suficientes oportunidades para este sector.

Óscar Zadivar Escalante, defensor de los derechos de las personas con discapacidad, informó que se lograron conseguir algunas becas certificadas para quienes quieran capacitarse.

Las becas son otorgadas por Google para certificarse en temas como inteligencia artificial, marketing digital y seguridad digital, entre otros temas de actualidad.

Apuntó que el objetivo es fortalecer el currículum y brindarles más herramientas a las personas con discapacidad para salir a buscar un empleo, sobre todo porque son habilidades que ya se solicitan en muchas vacantes.

Traslados independientes

Otro de los aspectos en los que se está trabajando es en las capacitaciones, para que puedan desplazarse de manera independiente.

Se trata de que puedan llegar a sus espacios laborales o domicilios sin necesidad de contar siempre con un guía o acompañante.

Indicó que es necesario que las personas con discapacidad puedan ser autónomas tanto en materia de ingresos como de movilidad.