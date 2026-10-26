Durango suma 138 homicidios por accidentes viales en lo que va de 2026

Durango acumuló 138 homicidios culposos en accidentes de tránsito entre enero y septiembre del presente año.

Aunque el registro dentro de ese periodo es menor al de años anteriores , septiembre concentró la cifra mensual más alta del año, con 21 casos, de acuerdo con los datos de incidencia delictiva municipal del fuero común.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establecieron que el municipio de Durango encabezó la estadística estatal, con 55 casos; seguido de Gómez Palacio, con 27. En conjunto, ambas demarcaciones concentraron el equivalente a casi 60 por ciento del total de homicidios culposos en accidentes viales.

Después se ubicó el municipio de Lerdo, con ocho casos; Guadalupe Victoria y Pueblo Nuevo tuvieron seis cada uno, y Mezquital, con cinco. Canatlán, Cuencamé, Nombre de Dios, Poanas, Rodeo, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal registraron tres casos cada uno.

Otros municipios que aparecen en la estadística, aunque con cifras menores, fueron General Simón Bolívar, Hidalgo, Pánuco de Coronado y San Juan de Guadalupe, que reportaron dos casos cada uno. Mientras que Peñón Blanco, San Juan del Río y Tlahualilo reportaron uno, respectivamente.

La distribución mensual también mostró variaciones a lo largo del periodo , pues en enero se contabilizaron seis homicidios de este tipo; en febrero, 18; en marzo, 16; en abril, 17; en mayo, 14; en junio, 17; en julio, 14, y en agosto, 15.

Pero para septiembre, la cifra subió a 21 expedientes, el registro mensual más elevado de 2026, mientras que, por el contrario, enero presentó el menor número de registros.

La comparación histórica de enero a septiembre reflejó una disminución general, considerando que en 2021 se reportaron 179 homicidios culposos en accidentes de tránsito; en 2022 fueron 159; en 2023, 162; en 2024, 158, y en 2025, 147. Es decir, con los 138 contabilizados en 2026, la reducción es de nueve casos respecto al mismo periodo del año pasado y de 41 frente a 2021.