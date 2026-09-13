Durango suma 16% en déficit de lluvias

EL SIGLO DE DURANGO

Durango acumuló un déficit de 16% en la cantidad de lluvia registrada durante los primeros ocho meses del año, a pesar de las precipitaciones que se han generado en distintas regiones del estado, según estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Hasta el cierre de agosto se habían acumulado 291 milímetros de lluvia, cuando el promedio histórico para ese periodo es de 346.3 milímetros, por lo que la captación alcanzó apenas 84% de lo esperado.

Agosto tuvo el mayor déficit, debido a que es considerado históricamente como el mes con mayor cantidad de lluvia en la entidad, con un promedio de 117.5 milímetros; sin embargo, este año solo se registraron 67.2 milímetros, equivalente a 57.2% del promedio y un déficit de 42.8%.