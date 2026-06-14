Durango suma 160 robos con violencia, en primer trimestre de 2026

Los robos cometidos con violencia a nivel estatal acumularon 160 denuncias durante el primer cuatrimestre de 2026.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dicha cifra refleja una tendencia descendente a lo largo del periodo, al pasar de 58 casos en enero a 36 en febrero, 36 en marzo y 30 en abril.

Entre las diferentes modalidades, la categoría de robo a casa habitación con violencia sobresalió en el municipio de Durango, pero con apenas siete casos entre enero y abril; seguido de Gómez Palacio, con cinco, y Lerdo con tres. También se registraron denuncias aisladas en Mapimí y Tlahualilo.

Asimismo, el robo de motocicleta con violencia registró incidencia principalmente en Gómez Palacio, con cuatro denuncias, seguido de Lerdo con tres y Durango con una. Otras modalidades, como el robo en transporte público individual, presentaron una incidencia marginal, concentrada únicamente en el municipio de Durango.

Las cifras del SESNSP mostraron que la mayor carga de denuncias por robos violentos continúa concentrándose en los municipios de la zona metropolitana de La Laguna y en la capital del estado, particularmente en Gómez Palacio, que encabezó la estadística de robos violentos con 58 casos; Durango, en donde se radicaron 44 expedientes; y Lerdo, con 14 denuncias.

Cabe destacar que la categoría denominada “otros robos con violencia” es la que concentró el mayor número de denuncias registradas en el estado durante los primeros cuatro meses del año. Tan solo en esta clasificación se reportaron 24 casos en Gómez Palacio y siete en el municipio de Durango, mientras que Súchil y Nuevo Ideal registraron tres denuncias cada uno; Pueblo Nuevo y Mezquital, dos; y Lerdo, Santiago Papasquiaro y Rodeo, una denuncia respectivamente.

El resto de los municipios no reportó casos en esta modalidad durante el periodo analizado.