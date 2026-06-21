Durango suma 285 casos de narcomenudeo en los primeros cinco meses del 2026

Durango registró 285 carpetas de investigación por narcomenudeo en la modalidad de posesión simple durante el periodo enero–mayo de 2026.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), refirió que la incidencia mensual en este periodo por narcomenudeo se desarrolló con 50 casos en enero; 63 en febrero; en marzo fueron 50; otros 59 en abril y 63 en mayo.

En la distribución por municipios, la estadística exhibió que Gómez Palacio concentró la mayor incidencia con 146 casos ; seguido de Durango, con 62, y Lerdo, con 37 indagatorias iniciadas entre enero y mayo.

También destacó Cuencamé con 18 incidencias. El resto de los registros se distribuyó en menores proporciones en municipios como Mapimí, Santiago Papasquiaro, Tlahualilo, Vicente Guerrero y otros con uno a seis casos.

La estadística permitió corroborar que la incidencia de investigaciones emprendidas por narcomenudeo en esta modalidad continúa focalizada en pocos municipios, pues los otros 20 no registraron un solo caso en el periodo de referencia.