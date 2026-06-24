Durango suma ya seis casos de gusano barrenador; dos son en perros

Fue el pasado 8 de junio cuando se confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en Durango, detectado en un canino. A la fecha, suman seis casos registrados de manera oficial.

Los municipios afectados son Pueblo Nuevo, Mezquital, Nombre de Dios, Súchil, Pánuco de Coronado y San Juan de Guadalupe , con un caso en cada uno y solo cuatro activos.

De acuerdo con la información contenida en el Informe de Casos Activos de GBG en México, con corte al 23 de junio de 2026, cuatro de los seis casos detectados en Durango corresponden a bovinos, ubicados en los municipios de Mezquital, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado y San Juan de Guadalupe.

Los otros dos casos fueron registrados en caninos, en los municipios de Pueblo Nuevo y Súchil.

En este reporte, correspondiente a la semana epidemiológica número 25, se informa que en el país se han acumulado 30 mil 390 casos desde el 20 de noviembre de 2024. En cuanto a los casos activos, actualmente se contabilizan mil 934.

El anuncio de la construcción de una planta de producción de mosca estéril en México por el Gobierno Federal aunque representa una noticia positiva para el sector ganadero; sin embargo, no disminuye la preocupación por las repercusiones que la plaga puede generar.

Al menos durante este año, el sector ganadero de Durango ha perdido la esperanza de que se reabra la frontera para la exportación de ganado en pie, precisamente por la presencia de casos de gusano barrenador.