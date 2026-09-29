Durango supera la tasa nacional de matrimonios; registra 6.7 por cada mil habitantes

Durango registra una tasa de 6.7 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más, cifra que lo coloca por encima del promedio nacional de 5.4 y entre las entidades del país con mayor frecuencia de uniones civiles, de acuerdo con la Estadística de Matrimonios (EMAT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La entidad duranguense supera en 1.3 puntos la tasa nacional y se mantiene dentro del grupo de estados con mayor nupcialidad, en un comportamiento distinto al de entidades como Ciudad de México y Tlaxcala, donde se reporta la menor frecuencia de matrimonios, con 3.4 por cada mil habitantes adultos.

A nivel nacional, Quintana Roo encabeza la estadística con una tasa de 7.7 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más, seguido de Sinaloa, con 7.1, y Campeche, con 7.0. Durango, con 6.7, también se encuentra entre las entidades con mayor incidencia de matrimonios.

En el país se registraron 486 mil 645 matrimonios, de los cuales seis mil 312 correspondieron a parejas del mismo sexo, equivalentes a aproximadamente 1.3 por ciento del total.

De estas uniones, tres mil 879 fueron entre mujeres, lo que representa 61.5 por ciento de los matrimonios igualitarios , mientras que dos mil 433 correspondieron a parejas de hombres, el 38.5 por ciento restante.

En cuanto a la edad promedio al contraer matrimonio, los hombres que se casaron con una mujer tenían 35 años y las mujeres 32.1 años. En las parejas del mismo sexo, el promedio fue de 37.1 años entre hombres y 34.7 años entre mujeres.

Para Durango, los matrimonios entre personas de distinto sexo continúan representando la mayoría de las uniones registradas, mientras que los enlaces entre personas del mismo sexo constituyen una proporción menor.

La tasa estatal de 6.7 matrimonios contrasta con la registrada en las entidades con menor nupcialidad, donde la frecuencia de estas uniones es prácticamente la mitad de la observada en Durango.