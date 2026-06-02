Durango suspende clases y trabajo por partido de México vs Sudáfrica; ¿para quiénes aplicará?

Faltan nueve días para que el evento más esperado del año inicie: la Copa Mundial 2026, en donde México será una de las sedes para vivir esta justa deportiva que reunirá a decenas de selecciones y miles de aficionados.

El partido inaugural será el 11 de junio y algunos estados tienen previsto suspender las clases para que los mexicanos vivan esta fiebre mundialista, ya que la Selección Mexicana será la primera en tener su participación contra Sudáfrica.

Sin embargo, en Durango la incertidumbre por saber si se tendrá este día de descanso o no era latente, por lo que este martes 2 de junio quedó resuelta.

A través de redes sociales, comenzó a circular información oficial sobre este día, confirmando que las clases y actividades laborales sí se suspenderán para ver el México vs. Sudáfrica.

¿Para quiénes aplica esta suspensión?

Pese a que la noticia ha sido vista como "buena" por parte de algunas personas, la suspensión no será de manera general, pues habrá sus excepciones.

De acuerdo a la información oficial, solo las y los estudiantes de nivel básico: preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Mientras que para las actividades laborales, solo aplicará para los trabajadores de gobierno.