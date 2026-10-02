Durango tendrá Corrida de Calaveras con Andy Cartagena y Luis David Adame

La Plaza de Toros Alejandra de Durango recibirá el próximo 31 de octubre la denominada Gran Corrida de Calaveras, un festejo nocturno que reunirá al rejoneador español Andy Cartagena y al matador mexicano Luis David Adame, con cuatro toros de la ganadería de Coronado.

Andy Cartagena y Luis David Adame integran el cartel

Durante la rueda de prensa, Jorge Mata, director de Pasión por el Toro, explicó que Andy Cartagena regresará a Durango después de actuaciones en plazas españolas como Madrid y Sevilla, las cuales destacó como parte de los antecedentes del rejoneador para esta presentación.

Cartagena compartirá el cartel con Luis David Adame, originario de Aguascalientes, quien también cuenta con experiencia en ruedos españoles. La combinación permitirá al público observar tanto el toreo a caballo como la actuación de un matador a pie durante una misma noche.

Para este festejo se anunciaron cuatro ejemplares de Coronado. Mata señaló que la empresa ha prestado atención a la presentación del ganado destinado a la corrida, con la intención de ofrecer un encierro acorde con la plaza.

Una noche de velas y recuerdos

Uno de los elementos que distinguirán a la Corrida de Calaveras será una dinámica con velas. Rafael Cortés explicó que estas se repartirán a los asistentes al ingresar al recinto y que, en un momento del programa, se apagarán las luces para realizar un homenaje íntimo.

La propuesta consiste en que cada persona pueda recordar a un ser querido, particularmente a quienes le acercaron a la afición taurina, como padres o abuelos. Según lo expuesto, este espacio busca relacionar el festejo con la memoria familiar y con la transmisión de esa afición entre generaciones.

Además, la plaza contará con decoración alusiva a la temática de Calaveras. Los organizadores indicaron que la ambientación formará parte de la experiencia desde la llegada del público y acompañará el desarrollo del evento nocturno.

¿Cuándo comenzará la venta de boletos?

En la presentación se anunció que la venta de entradas comenzará el próximo lunes, mediante la plataforma Boletea y en las taquillas de la Plaza de Toros Alejandra.