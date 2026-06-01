Durango tendrá 'Megareciclatón' con canje de árboles; ¿cuándo y a qué hora?

Durango tendrá un "Megareciclatón", donde los ciudadanos podrán llevar toda la basura electrónica que tengan en sus hogares. Entre los reciclatones que se han realizados durante el año, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) reporta la recolección de más de 35 toneladas de basura electrónica .

La titular de la dependencia, Claudia Hernández Espino, explicó que con esta actividad se busca generar conciencia entre la población para que conozca que este tipo de residuos no puede desecharse como basura convencional y debe recibir una disposición adecuada.

“Está calculado que los mexicanos generamos más de 9 kilos de basura electrónica al año y, si nos ponemos a pensar que el estado de Durango tiene poco más de 1.8 millones de habitantes, estaríamos hablando de alrededor de 16.5 millones de kilos de basura electrónica generados anualmente”, mencionó.

¿Cuándo y a qué hora?

Las personas podrán acudir directamente en su vehículo sin necesidad de bajarse, ya que se contará con la opción de autoservicio. Además, se intercambiarán arbolitos y se rifaran premios, como estancias en las cabañas del Parque Ecológico El Tecuán.

El evento está previsto para el próximo sábado 6 de junio en la Plaza IV Centenario; comenzará a las 12:00 horas y concluirá a las 19:00 horas.

DESCARTAN NEGOCIO

Toda la basura que se recolecta en esta actividad, la dependencia informó que se entrega a la empresa Sitcam con la que existe un convenio para garantizar su disposición final adecuada. En el caso de las pilas, estas son trasladadas a un depósito autorizado en Nuevo León.

Ante las dudas sobre los posibles ingresos que se pueda generar con los reciclatones, la funcionaria aclaró que no representan ningún negocio para la dependencia.

“De ninguna manera se trata de un negocio; simplemente se busca darle un manejo adecuado a estos residuos. Hay que recordar que son residuos de manejo especial que requieren cumplir con cierta normatividad”, señaló.

Aseguró que la finalidad es ayudar a la población a contar con un punto cercano para desechar correctamente este tipo de materiales.

Como parte del convenio con la empresa encargada del manejo de los residuos, la dependencia recibe algunos apoyos en especie, como material de papelería, artículos de limpieza y otros insumos, que afirman son de manera más bien simbólica.

SEMANA DE ACTIVIDADES

Dentro de las actividades programadas a partir del 1 de junio y hasta el domingo 6 por la Semana del Medio Ambiente, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio, se ofrecerán talleres, charlas, conferencias y diversas actividades recreativas.

Hernández Espino detalló que este año el lema está enfocado en un llamado a la acción climática. Además, se presentarán dos conferencias magistrales: una impartida por Christian Wehenkel (ISIMA-UJED), sobre los bosques mexicanos ante el cambio climático.

“Esa charla la tendremos el 3 de junio a las 10 de la mañana en el auditorio de la Secretaría”, indicó.

Asimismo, el próximo viernes se realizará la charla “Reintroducción del lobo gris mexicano a la vida silvestre”, impartida por el doctor Jorge Servín Martínez, líder del proyecto de reintroducción de esta especie en la Sierra Madre Occidental de Durango.

Finalmente, puntualizó que el sábado 6 de junio se llevará a cabo una Feria Ambiental en la Plaza Fundadores, donde se desarrollarán diversas actividades dirigidas a toda la familia.