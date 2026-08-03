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Durango tendrá Oficina Móvil del SAT; ¿dónde estará y qué días?

La entidad es parte de los 22 estados donde se busca acercar trámites y servicios a zonas alejadas.

Durango tendrá Oficina Móvil del SAT; ¿dónde estará y qué días?

Durango tendrá Oficina Móvil del SAT; ¿dónde estará y qué días?

DENICE RAMIREZ
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desplegará durante la primera semana de agosto el programa Oficina Móvil en 22 estados del país, incluido Durango, con el objetivo de acercar trámites y servicios a los contribuyentes que habitan en zonas alejadas.

Con esta estrategia, el organismo informó que prevé realizar 12 mil trámites a nivel nacional. Durante julio, la Oficina Móvil visitó 183 municipios de las 32 entidades federativas.

El módulo itinerante llegará el próximo 6 de agosto al municipio de San Juan del Río, donde se instalará en la calle Victoria número 2, colonia Centro.

El operativo, que se llevará a cabo del 3 al 7 de agosto, pretende atender a unas seis mil personas sin necesidad de cita previa para realizar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generar o renovar la e.firma, obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y recibir orientación fiscal.

Las actividades de la Oficina Móvil también han participado en diversos eventos organizados por instituciones públicas, universidades y el sector privado.


El organismo informó que está reforzando la colaboración con los gobiernos locales, además de fomentar la formalidad entre las y los contribuyentes.


Las oficinas del SAT en la capital se encuentran en la calle Aquiles Serdán número 314, en la Zona Centro. El horario de atención es de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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