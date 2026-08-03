Durango tendrá Oficina Móvil del SAT; ¿dónde estará y qué días?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desplegará durante la primera semana de agosto el programa Oficina Móvil en 22 estados del país, incluido Durango, con el objetivo de acercar trámites y servicios a los contribuyentes que habitan en zonas alejadas.
Con esta estrategia, el organismo informó que prevé realizar 12 mil trámites a nivel nacional. Durante julio, la Oficina Móvil visitó 183 municipios de las 32 entidades federativas.
El módulo itinerante llegará el próximo 6 de agosto al municipio de San Juan del Río, donde se instalará en la calle Victoria número 2, colonia Centro.
El operativo, que se llevará a cabo del 3 al 7 de agosto, pretende atender a unas seis mil personas sin necesidad de cita previa para realizar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generar o renovar la e.firma, obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y recibir orientación fiscal.
Las actividades de la Oficina Móvil también han participado en diversos eventos organizados por instituciones públicas, universidades y el sector privado.
El organismo informó que está reforzando la colaboración con los gobiernos locales, además de fomentar la formalidad entre las y los contribuyentes.
Las oficinas del SAT en la capital se encuentran en la calle Aquiles Serdán número 314, en la Zona Centro. El horario de atención es de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.