Durango tendrá sede para el NASA Space App Challenge, ¿cuándo será?

El estado de Durango contará con una sede oficial para el certamen internacional NASA Space App Challenge , un evento de talla mundial con presencia en más de 160 países que busca impulsar el talento local para competir a escalas regionales y globales.

¿Cuándo será la justa?

Alejandra Delgado, integrante de la organización, explicó que la justa se llevará a cabo los próximos 14 y 15 de noviembre, periodo en el cual los participantes resolverán diversos retos mediante la programación de aplicaciones web y prototipos utilizando bases de datos proporcionadas por 17 agencias espaciales internacionales.

La convocatoria está abierta a todo público sin restricciones de nivel académico, permitiendo la participación de niños, estudiantes de secundaria, preparatoria y universidades de manera totalmente gratuita, con el propósito de generar soluciones de alto impacto para la entidad y obtener el reconocimiento oficial de la institución global.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del sitio web oficial del evento seleccionando la locación Durango, así como mediante sus perfiles en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok bajo el nombre NASA Space App Challenge Durango, mientras que el espacio físico definitivo para el desarrollo de las actividades continúa por confirmarse.