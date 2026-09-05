Durango tendrá sede para el NASA Space App Challenge, ¿cuándo será?
El estado de Durango contará con una sede oficial para el certamen internacional NASA Space App Challenge, un evento de talla mundial con presencia en más de 160 países que busca impulsar el talento local para competir a escalas regionales y globales.
¿Cuándo será la justa?
Alejandra Delgado, integrante de la organización, explicó que la justa se llevará a cabo los próximos 14 y 15 de noviembre, periodo en el cual los participantes resolverán diversos retos mediante la programación de aplicaciones web y prototipos utilizando bases de datos proporcionadas por 17 agencias espaciales internacionales.
La convocatoria está abierta a todo público sin restricciones de nivel académico, permitiendo la participación de niños, estudiantes de secundaria, preparatoria y universidades de manera totalmente gratuita, con el propósito de generar soluciones de alto impacto para la entidad y obtener el reconocimiento oficial de la institución global.
Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del sitio web oficial del evento seleccionando la locación Durango, así como mediante sus perfiles en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok bajo el nombre NASA Space App Challenge Durango, mientras que el espacio físico definitivo para el desarrollo de las actividades continúa por confirmarse.