Durango, tercero con la natalidad más alta

EL SIGLO DE DURANGO

Durante el 2025, el estado de Durango se posicionó como la tercera entidad federativa con mayor tasa de nacimientos registrados en todo el país, al alcanzar 61.0 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, de acuerdo con los resultados de la Estadística de Nacimientos Registrados divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegii).

La cifra colocó a la entidad duranguense únicamente por debajo de Baja California, que encabezó la lista nacional, con una tasa de 86.6, y de Chiapas, que se ubicó en el segundo peldaño con 83.9 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 49 años.

Con estos indicadores, Durango superó de manera amplia la media nacional, la cual se fijó en 47.7 nacimientos tras contabilizarse un total de un millón 678 mil 532 registros en todo el territorio mexicano.

En contraste con los niveles reportados en el norte y sur del país, la Ciudad de México figuró con el indicador más bajo de la República Mexicana al registrar una tasa de 31.1 nacimientos por cada mil mujeres. Le siguieron Yucatán con 35.9 y el Estado de México con 36.1, manteniéndose en el fondo de la tabla nacional.

El informe del organismo de estadística detalla además que del total de registros realizados a nivel nacional durante el periodo, el 50.5 por ciento correspondió a hombres y el 49.5 por ciento a mujeres, prevaleciendo el grupo de edad materna de entre 20 y 24 años con el 22.3 por ciento de los nacimientos.