Durango, tercero con menos policías

EL SIGLO DE DURANGO

Durango cerró 2025 como la tercera entidad del país con la menor tasa de policías estatales por habitante, al disponer de apenas 0.5 elementos por cada mil habitantes, la mitad del promedio nacional, que fue de 1.0 policía por cada mil habitantes.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional, las corporaciones estatales sumaron 155 mil 858 elementos, de los cuales 127 mil 502 contaban con grado policial y son los considerados para calcular la tasa por habitante.

Los estados con mayor disponibilidad de policías fueron Tabasco, con 2.1 policías por cada mil habitantes, seguido de Oaxaca, con 1.8, e Hidalgo, con 1.7 policías por cada mil.

En el extremo contrario aparecen Querétaro y Baja California, con 0.3 policías por cada mil habitantes; Morelos y Durango, con 0.5, y posteriormente Sonora, Sinaloa y Guanajuato, con 0.6.

Esto deja a la entidad duranguense como la tercera con menos policías por habitante en el país.

En cuanto a la certificación y control de confianza, el estado presenta resultados superiores al promedio nacional.

El Inegi reporta que 69.7 por ciento de los policías de Durango contaba al cierre del 2025 con evaluaciones de control de confianza aprobatorias y vigentes, mientras que el promedio nacional para las corporaciones estatales fue de 60.4 por ciento.

El 12.5 por ciento de los policías tenía evaluaciones aprobadas, aunque ya vencidas; 0.8 por ciento mantenía evaluaciones vigentes no aprobatorias; 7.3 por ciento estaba programado para presentar la evaluación y 9.7 por ciento permanecía con resultados pendientes.

Para finalizar, se especifica que, a diferencia de otras entidades, Durango no reportó personal sin evaluación de control de confianza.

[DURANGO 3B]