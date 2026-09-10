Durango, tercero en carencia de un salario digno

EL SIGLO DE DURANGO

En Durango, de 269 mil personas con empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 178 mil tienen salarios de sobrevivencia o de pobreza, es decir, carecen de salario digno, donde se ubica esta entidad en tercer lugar

Un total de 90.4 mil, que equivalen al 33.6 por ciento, tienen un salario digno o superior. Sin embargo, la gran mayoría de los trabajadores duranguenses carecen de un salario digno, de acuerdo con el Termómetro Salarial de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el cual fue actualizado con los datos más recientes del IMSS.

En tal sentido, el grueso de los trabajadores duranguenses tiene salarios de sobrevivencia. El informe refleja que el 64.2 por ciento, es decir, 173 mil personas, están en esta clasificación con un color naranja del Termómetro Salarial porque no ganan el monto suficiente que les permita ir más allá de esta condición.

Con este nivel salarial se puede cubrir el costo de dos canastas básicas, pero es menor al monto del salario digno, que en 2026 se ubica en 14 mil 400 pesos al mes.

Asimismo, Durango tiene un registro de 5.9 mil trabajadores (2.2 por ciento) con salarios de pobreza.

Ante ello, se emitieron recomendaciones para avanzar, tales como: mantener la recuperación de los salarios mínimos, exentar impuestos a salarios bajos, régimen unificado de tributación ISR-IMSS para reducir informalidad y adopción voluntaria del ingreso digno por parte de las empresas.

En 24 estados, más de la mitad de las personas con trabajo formal carecen de salario digno; mientras que en 16 entidades con 60 por ciento o más personas sin salario digno, los últimos lugares de la tabla son Guerrero y Sinaloa, con 67 por ciento, Durango, Oaxaca, Nayarit y Tabasco, con 66 por ciento.

La carencia de salario digno representa la suma de quienes aún tienen salarios de pobreza y quienes tienen salarios de sobrevivencia.