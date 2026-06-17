Duranguense Anairam Madrigal da el salto a León Sub‑19 tras proceso de observación en visorias

Anairam Madrigal, una de las futbolistas jóvenes más constantes del proceso duranguense de los últimos años, fue fichada por el Club León Femenil Sub‑19. La atacante, conocida por su regularidad y lectura de juego, fue observada durante una serie de partidos amistosos y visorias frente a equipos de Liga MX Femenil, donde su desempeño terminó por abrirle la puerta al cuadro esmeralda.

Su trayectoria reciente explica el interés. Madrigal formó parte del grupo que conquistó la Liga Nacional Femenil en 2025 y también integró la Selección Durango que alcanzó el cuarto lugar en la Olimpiada Nacional del mismo año, una actuación que marcó un punto de referencia para el futbol femenil local. En semanas recientes, volvió a competir en la fase de zona de la misma liga, donde el equipo duranguense revalidó el título.

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Logra su lugar en la primera división

El salto a León llega tras un proceso formativo sostenido. Madrigal se desarrolló en la ESIMA y posteriormente se consolidó en la Selección Durango Femenil, donde acumuló minutos, responsabilidad y un rol cada vez más determinante. Entrenadores y compañeras coinciden en que su crecimiento ha sido producto de una combinación de disciplina y capacidad para adaptarse a distintos contextos de competencia.

Las giras y partidos de preparación ante clubes profesionales fueron clave. En esos encuentros, Durango enfrentó a equipos de categorías juveniles de Liga MX Femenil, escenarios que permitieron medir niveles y exponer talento. Fue en uno de esos duelos donde Madrigal llamó la atención del cuerpo de visores de León, que siguió su evolución en semanas posteriores.

La llegada a un club de primera división representa un cambio de ritmo: nuevos métodos de trabajo, mayor exigencia física y un entorno competitivo más profundo. Para Madrigal, será también la oportunidad de disputar minutos en una categoría que funciona como antesala del profesionalismo y que exige consistencia para mantenerse.

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