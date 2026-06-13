Duranguense Daniela Alaniz busca consolidar su nivel en el Mundial Infantil de Fitness en Serbia

Durango tendrá presencia este fin de semana en uno de los escenarios más exigentes del fitness atlético infantil. Daniela Brigitte Alaniz Salcido, una de las jóvenes promesas más sólidas del estado, competirá en el IFBB World Championships in Children Fitness en Belgrado, Serbia, donde buscará colocarse entre las mejores del mundo en su categoría. La atleta ya se encuentra en Zracak afinando detalles para su presentación del sábado, una jornada que marcará el punto más alto de su trayectoria hasta ahora.

El camino que la llevó al Mundial comenzó en mayo, durante el Nacional Mr. México Juvenil y Veteranos, celebrado en Puebla. Ahí, Daniela no solo destacó por su ejecución técnica y su presencia escénica, sino que se consolidó como una de las exponentes más completas del país. Su actuación le valió un lugar en la Selección Nacional Mexicana de Fitness Atlético Infantil, un logro que pocas atletas de su edad alcanzan y que confirma la solidez de su proceso formativo.

Busca destacar en el gran escenario

Originaria de Durango, Daniela viajó acompañada de su mamá, en un trayecto que representa mucho más que un traslado internacional: es el salto simbólico hacia un circuito competitivo donde convergen niñas de distintos países con niveles de preparación muy altos. Para la duranguense, la experiencia implica medirse con estándares globales y demostrar que su disciplina y constancia pueden sostenerla en un escenario de élite.

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Su formación combina técnica deportiva, expresión corporal y preparación física especializada. Daniela entrena en la academia Forever Jazz y Fitness y en el Element Sport Gym, espacios donde ha desarrollado la mezcla de fuerza, flexibilidad y control que exige el fitness infantil.

Equipo ganador, con talento duranguense

Detrás de su evolución hay un equipo multidisciplinario que ha acompañado cada etapa de su crecimiento. Su entrenadora oficial, Deborah Marín Palomares, ha guiado su desarrollo competitivo, Sophia Marín Palomares aporta la base dancística desde el ballet, Isabel Palomares Harvin dirige el proceso técnico, mientras que Héctor Arellanes y el Dr. Alex Rocha se encargan del soporte nutricional y médico, respectivamente.

Este sábado, Daniela enfrentará una competencia que suele definir tendencias y niveles dentro del fitness infantil. Su participación permitirá medir no solo su desempeño individual, sino el lugar que ocupa su preparación frente a estándares internacionales que cambian año con año.

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