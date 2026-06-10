Duranguense Luis Mendía abre con bronce en los 10 mil metros del Nacional CECyTE 2026

Durango abrió su agenda en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs 2026 con una actuación sólida en pista: Luis Donaldo Mendía Solís firmó el bronce en los 10 mil metros y colocó a la delegación en el medallero desde la primera jornada. El fondista del plantel CECyTE 08 La Guajolota sostuvo un paso constante en el circuito de Tampico y resolvió la prueba con temple en los kilómetros finales.

La carrera reunió a representantes de distintos estados con experiencia en pruebas de fondo, lo que elevó la exigencia desde el disparo de salida. Mendía Solís se mantuvo en el grupo intermedio durante buena parte del recorrido y, conforme avanzó la competencia, administró el desgaste para cerrar con un cambio de ritmo que le aseguró un lugar en el podio. Su desempeño marcó el primer resultado para Durango en esta edición.

Durango, en el mapa deportivo nacional

La delegación duranguense viajó con alrededor de 150 integrantes entre atletas y entrenadores, distribuidos en disciplinas que abarcan pista, duela y combate. El arranque en atletismo funciona como termómetro para un equipo que suele responder en pruebas de resistencia y velocidad, áreas donde históricamente ha encontrado regularidad en eventos nacionales.

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El Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs reúne cada año a estudiantes de todo el país en un calendario que combina eliminatorias, rondas clasificatorias y finales en distintas sedes. Para muchos competidores, este torneo representa su primera experiencia frente a rivales de alto nivel, lo que convierte cada resultado en un parámetro de crecimiento deportivo.

Buscan sumar más medallas

Durango llega a esta edición con la presión natural de haber sido protagonista en el pasado reciente, luego de una cosecha amplia de medallas en la edición anterior. Aunque el contexto cambia y las delegaciones se renuevan, el equipo mantiene una base competitiva que suele responder en momentos clave, especialmente en disciplinas de fondo como los 5 mil metros o las pruebas combinadas.

El bronce de Mendía Solís no solo inaugura el medallero duranguense, sino que también establece el tono para los días siguientes, donde la delegación buscará sostener presencia en finales y refrendar su condición de contendiente en el panorama estudiantil nacional.

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