Caliente de Durango suma nueve nominados al Juego de Estrellas y refuerza su peso en la LMB 2026

Caliente de Durango colocó a nueve peloteros en las planillas oficiales rumbo al Juego de Estrellas 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, un reflejo del peso que el club ha tenido en la primera mitad del calendario. La votación, abierta al público en cada una de las nueve posiciones, definirá a los rosters que se enfrentarán el 28 de junio en el Walmart Park de Monterrey entre las Estrellas de la LMB, dirigidas por Lorenzo Bundy, y la Selección Mexicana de Beisbol, bajo el mando de Benjamín Gil.

El cátcher Webster Rivas encabeza la lista. El dominicano, con paso por Padres de San Diego en MLB, ha sido uno de los receptores más sólidos del circuito: buen porcentaje de atrapados robando y un OPS estable desde su llegada a México. En la inicial aparece Reynaldo Rodríguez, histórico de la LMB, campeón de jonrones en 2021 y uno de los bats más consistentes del norte, con temporadas recientes arriba de .300 y producción sostenida.

Buscan hacerse con un lugar

En segunda base figura Leonel Valera, venezolano formado en sucursales de Dodgers, cuya combinación de velocidad y defensa lo ha convertido en uno de los intermedistas más completos de la liga. En tercera, Jonathan Villar, con más de 10 años en MLB, aporta experiencia y un bate oportuno que ha sido clave para Durango desde 2025.

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El único rojinegro nominado para la Selección Mexicana es Víctor Márquez, short stop de 23 años que ha destacado por su rango defensivo y un crecimiento ofensivo constante. Su porcentaje de fildeo lo coloca entre los mejores jóvenes de la posición en la LMB.

¿Quiénes llegarán al compromiso final?

En los jardines, Durango presenta a Estevan Florial, ex prospecto top de Yankees, cuya mezcla de poder y velocidad lo mantiene entre los outfielders más explosivos del circuito. Lo acompañan Elier Hernández, uno de los bats más productivos del club tras su paso por Rangers, y Oscar Mercado, jardinero de defensa élite con experiencia en Cleveland y Filadelfia.

El grupo se completa con Alejandro Mejía, bateador designado dominicano con trayectoria en Japón y México, reconocido por su capacidad para producir en el corazón del orden. La votación definirá cuántos de ellos llegan al Clásico de Media Temporada, pero el volumen de nominados confirma el impacto del roster duranguense.

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