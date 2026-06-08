Caliente de Durango visita a Olmecas de Tabasco con la urgencia de recomponer su paso en la LMB

La novena de Caliente de Durango visita este martes 9 de junio a los Olmecas de Tabasco en el Estadio Centenario 27 de Febrero, en el arranque de una nueva serie de la Liga Mexicana de Beisbol. El duelo enfrenta a un equipo norteño que llega golpeado tras un fin de semana adverso y a un conjunto tabasqueño que compitió en la capital del país ante uno de los líderes del Stand Sur.

Durango cerró su serie del viernes al domingo con tres derrotas consecutivas ante Algodoneros de Unión Laguna. El sábado cayó 10-2 y el domingo perdió 5-4 en un juego que se definió en la parte final, mientras que el viernes había cedido 12-5, acumulando así una racha de cinco descalabros en fila. Con marca de 21-23, Caliente se mantiene en media tabla del Norte, pero con la urgencia de frenar la caída para no comprometer su posición en la zona.

Duelo de contrastes

La ofensiva duranguense ha tenido chispazos, pero la semana terminó marcada por un pitcheo castigado y dificultades para sostener ventajas. En los últimos cuatro juegos, incluyendo el cierre ante Dorados, Caliente ha permitido al menos cuatro carreras en todos, un síntoma claro de la inconsistencia que deberá corregir si pretende competir en una plaza tan exigente como Villahermosa.

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Del lado contrario, los Olmecas llegan tras una serie compleja ante Diablos Rojos del México, en la que cayeron 2-1. El domingo dividieron en doble cartelera: primero perdieron 4-0 en la reanudación del juego suspendido por lluvia y después ganaron 8-5 con dos rallies de cuatro carreras que les permitieron cerrar la semana con un triunfo.

Durango, con un exigente reto al frente

Tabasco, con marca de 27-18, se mantiene en la parte alta del Sur y ha mostrado capacidad para responder incluso cuando su pitcheo no domina. Su ofensiva produjo en momentos clave ante los Diablos, con Agustín Ruiz y Yunior Severino encabezando el ataque dominical.

La serie enfrenta a un Caliente obligado a reaccionar y a unos Olmecas que buscan sostener su paso competitivo. Para Durango, cortar la racha negativa es prioridad; para Tabasco, mantener la solidez en casa será clave en una zona sur cada vez más apretada.

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