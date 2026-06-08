LMB: ¿Cómo marcha el standing de la Zona Norte tras el cierre de las series de fin de semana?

La temporada 2026 de la LMB entra en su etapa de mayor exigencia con una Zona Norte polarizada. Mientras la cima tiene un dueño sólido, la feroz competencia en el pelotón intermedio mantiene una batalla sin tregua tras las series de fin de semana, donde la consistencia en el diamante es el único recurso para asegurar la postemporada.

En la cúspide del sector, los Toros de Tijuana consolidan un liderato indiscutible con una marca dominante de 31 victorias y 13 derrotas, presumiendo un porcentaje de .705 que los aleja a cuatro juegos y medio de su más cercano perseguidor. El conjunto fronterizo reafirmó su estatus tras barrer en la serie de fin de semana a los Tecolotes de los Dos Laredos, exhibiendo un pitcheo abridor sólido y una ofensiva oportuna que los coloca como el rival a vencer en el norte.

Quieren un boleto para la fiesta grande

Detrás del puntero, la lucha inmediata la encabezan los Charros de Jalisco, instalados en el segundo puesto con un récord de 27-18 (.600) luego de doblegar a los Rieleros de Aguascalientes. Pisándoles los talones aparecen los Sultanes de Monterrey en el tercer peldaño con foja de 25-19, seguidos muy de cerca en la cuarta posición por los Acereros de Monclova, quienes ostentan un registro de 25-20 tras dividir honores en una intensa confrontación dominical contra la novena regiomontana.

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La verdadera batalla por la permanencia se concentra en el núcleo de la clasificación. Los Rieleros de Aguascalientes defienden la quinta plaza con números de 22-23, apenas medio juego por encima de Caliente de Durango, escuadra que marcha en el sexto escalón con marca de 21-23. Ambas organizaciones urgen de consistencia para despegarse de los Tecolotes de los Dos Laredos y los Algodoneros de Unión Laguna, empatados en el séptimo sitio con una fría estadística de 20 triunfos y 25 descalabros.

¿Quién se encuentra al fondo de la tabla?

En el sótano del pelotón, la situación se torna crítica para Dorados de Chihuahua, estancados en el noveno lugar con 17-28 y una marcada racha negativa. El fondo absoluto le pertenece a los Saraperos de Saltillo, quienes a pesar de haber rescatado un dramático triunfo en diez entradas frente a Chihuahua el domingo, yacen en la décima posición con un alarmante récord de 14-28, ubicándose a 16 juegos completos del liderato general.

Con las primeras series interzonas a la vuelta de la esquina, el standing de la Zona Norte entra en una fase de alta tensión. El diferencial de carreras y los ajustes en los rosters de reservas dictarán si las distancias en la tabla continúan abriéndose de forma definitiva, o si la media tabla logrará dinamitar el cómodo liderato de una frontera que, por ahora, se niega a ceder terreno.

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