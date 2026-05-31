LMB: Caliente remonta a Tecos, barre la serie y escala al quinto lugar del Norte

Durango vivió una tarde vibrante en el “Volcán de Villa”, donde Caliente protagonizó una espectacular remontada para vencer 5-4 a los Tecos de los Dos Laredos , completar la barrida en la serie y extender su racha a cinco victorias consecutivas en la Temporada 2026.

El equipo dirigido por Óscar Robles demostró su capacidad de reacción y su oportuno bateo en momentos clave, una fórmula que le ha permitido escalar posiciones hasta colocarse en el quinto lugar de la Zona Norte con 20 triunfos.

Tecos golpea primero con ofensiva tempranera

El arranque del encuentro fue completamente favorable para la novena visitante, que desde la primera entrada mostró agresividad ofensiva. Harold Ramírez abrió el camino con un doblete que posteriormente fue impulsado por Zoilo Almonte para el 1-0.

La presión continuó en el segundo inning, cuando Cade Gotta produjo dos carreras más, ampliando la ventaja a 3-0. Más adelante, Jesse Castillo conectó un cuadrangular por el jardín derecho que colocó el marcador 4-0, dando la impresión de que Tecos tenía el control absoluto del juego.

El abridor Diego Hernández respaldó esa ventaja con una sólida actuación, manteniendo sin hit a la ofensiva duranguense durante más de cuatro entradas.

Caliente comienza la reacción

La respuesta de los locales llegó hasta la quinta entrada, cuando Webster Rivas conectó un doblete que rompió el dominio del pitcheo rival. Aunque inicialmente la jugada fue marcada como out en el plato, la revisión favoreció a Caliente y permitió que se registrara la primera carrera del encuentro.

En el sexto episodio, Estevan Florial acercó aún más a los rojinegros con un potente triple que remolcó a Leonel Valera, colocando el marcador 4-2 y encendiendo a la afición en el estadio.

Séptima entrada de voltereta

El momento decisivo del partido llegó en la séptima baja. Con la ofensiva completamente encendida, Víctor Márquez conectó un doblete al callejón del left-center que impulsó dos carreras para empatar el juego 4-4.

Instantes después, el propio Florial volvió a aparecer con un sencillo al jardín central que envió al plato a José Guadalupe Chávez, concretando la remontada y colocando el 5-4 definitivo en la pizarra.

Pitcheo responde en el cierre

En la recta final, el bullpen de Caliente hizo el trabajo necesario para preservar la ventaja. Manuel Chávez se llevó la victoria tras un relevo clave en la sexta entrada, mientras que el dominicano Eury Ramos cerró la novena con autoridad, retirando a los tres bateadores que enfrentó para apuntarse su segundo salvamento de la campaña.

Racha encendida y nuevo objetivo en casa

Con este triunfo, Caliente no solo completó la barrida ante Tecos, sino que confirmó su gran momento en la temporada, consolidándose como uno de los equipos más en forma en la Zona Norte.

Ahora, la novena duranguense se prepara para continuar su estancia en casa, donde a partir del 2 de junio recibirá a los Dorados de Chihuahua en busca de mantener la inercia positiva y seguir escalando posiciones en la tabla.