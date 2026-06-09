LMB: ¿Cómo marcha el standing de la Zona Sur tras el cierre de las series de fin de semana?

La Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol cerró este fin de semana con un escenario apretado en la parte alta y un bloque medio que no logra despegar. Diablos Rojos del México mantienen el liderato con marca de 28-17 y un .622 de porcentaje, impulsados por un diferencial de +86 carreras, el mejor de toda la liga. Sin embargo, llegan tras una derrota ante Olmecas en la doble cartelera dominical, lo que frenó una racha de solidez ofensiva.

A un juego aparece, precisamente, Olmecas de Tabasco (27-18, .600), que cerraron la semana con victoria sobre los propios Diablos, mostrando estabilidad con un 6-4 en sus últimos diez encuentros. Su diferencial de +65 confirma un pitcheo consistente y una ofensiva que responde en momentos clave.

Buscan consolidar su boleto

En la tercera posición, Bravos de León (26-19, .578) mantienen paso competitivo pese a caer en su último duelo ante Pericos. Con un diferencial de +53, su ataque ha sido uno de los más productivos del Sur, aunque su irregularidad reciente (6-4 en los últimos diez) les ha impedido escalar más. Muy cerca están los Guerreros de Oaxaca (25-20, .556), que atraviesan un bache severo: 1-9 en sus últimos diez y dos derrotas consecutivas, incluida una caída ante El Águila el domingo.

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En la mitad de la tabla, Pericos de Puebla (24-21, .533) cortaron una racha negativa con triunfo ante Bravos, aunque su diferencial de apenas +7 refleja un equipo que gana por márgenes estrechos. El Águila de Veracruz (20-24, .455) llega con impulso tras barrer a Guerreros en Oaxaca, apoyado en dos actuaciones sólidas de su pitcheo.

Esperan salir de la parte baja

Más abajo, Conspiradores de Querétaro (20-25, .444) y Tigres de Quintana Roo (19-25, .432) comparten un presente irregular pese a haber mostrado chispazos ofensivos. Conspiradores venció a Tigres el domingo, pero ambos mantienen diferenciales negativos severos (–49 y –51). Piratas de Campeche (18-24, .429) hilvanaron tres victorias, incluida una remontada ante Leones, mientras que Leones de Yucatán (15-30, .333) viven su peor momento con cinco derrotas consecutivas y un diferencial de –34.

Con la zona media comprimida y varios equipos en rachas opuestas, la pelea por los puestos del cuarto al octavo lugar promete semanas de alta tensión. El Sur entra a su tramo más exigente con un margen mínimo entre aspirantes y rezagados, y con series directas que podrían redefinir el mapa rumbo a la postemporada.

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