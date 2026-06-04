Duranguense desaparecido hace más de un mes en Chihuahua, es localizado sin vida

Un hombre que fue visto por última vez el pasado 23 de abril en Villa Ahumada, Chihuahua, y que fue reportado como desaparecido y que era proveniente del estado de Durango fue encontrado sin vida en el estado en donde se le vio por última vez. Familiares y amigos buscan reunir fondos para traer de vuelta el cuerpo a la entidad.

En redes sociales se dio una amplia difusión a su ficha de desaparición; la familia duró varias semanas sin saber de su paradero y contaban con la esperanza de localizarlo. El hombre trabajó como chófer del transporte público, por lo que el caso también ha consternado a la comunidad de trabajadores de autobuses.

¿Cuál era el nombre del duranguense desaparecido encontrado sin vida en Chihuahua?

Alejandro Martínez de los Ríos, visto por última vez en abril pasado, tenía 42 años de edad al momento de su desaparición, medía 1.70 y según la ficha de búsqueda, lo describía de complexión robusta. De acuerdo con algunos datos disponibles, trabajó en Durango como chófer de autobús y en el gremio era conocido como "Pato".

Datos extraoficiales indicarían que Alejandro fue asesinado en el estado de Chihuahua y su fallecimiento podría estar relacionado con un hecho violento registrado en una carretera de Ciudad Juárez conocida como Panamericana. Es importante recalcar que, hasta el momento, la Fiscalía de Chihuahua no ha dado a conocer datos sobre la identificación de los cuerpos que fueron localizados debajo de un puente.

Familiares piden ayuda para recaudar fondos para regresar el cuerpo a Durango