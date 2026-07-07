Duranguense Myrna Silva obtiene llamado a la Selección para el Mundial de handball en Rumania

La duranguense Myrna Monserrat Silva Rodríguez recibió convocatoria para integrarse a la Selección Mexicana Sub-18 de handball que disputará el Campeonato Mundial Juvenil Femenil de la IHF, programado del 28 de julio al 8 de agosto en Bucarest, Rumania. La citación confirma su presencia en el grupo que afrontará el ciclo final de preparación antes del viaje a Europa.

La jugadora deberá reportar el 12 de julio en el Comité Olímpico Mexicano, donde el cuerpo técnico nacional realizará un campamento de dos semanas enfocado en ajustes tácticos, carga física y definición de roles. Será la última etapa de trabajo previo al torneo, con sesiones dobles y partidos de control para afinar la estructura del equipo.

Un reto de talla internacional

Silva Rodríguez llega al llamado después de consolidarse como una de las piezas jóvenes más constantes del handball duranguense. Su presencia en procesos nacionales menores ha sido recurrente, y el cuerpo técnico la considera una opción confiable en la primera línea por su lectura defensiva y capacidad para sostener ritmo en partidos cerrados.

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El Mundial Juvenil reunirá a las mejores selecciones del planeta en la categoría Sub-18, un escenario que suele marcar el salto competitivo para jugadoras que buscan continuidad en procesos mayores. México viajará el 26 de julio y quedará concentrado en Bucarest a la espera del sorteo final de grupos y del calendario oficial.

Busca destacar en el gran escenario

Para Silva, el reto implica adaptarse rápido al ritmo internacional, donde la velocidad de circulación y la intensidad defensiva suelen ser determinantes. El campamento en la Ciudad de México será clave para ajustar detalles y para que el cuerpo técnico defina las rotaciones que utilizará en el torneo.

La convocatoria representa una oportunidad de crecimiento para la duranguense, quien afrontará su primera experiencia mundialista en un entorno de máxima exigencia. Su desempeño en la concentración y en el campeonato marcará el rumbo de su continuidad en futuros procesos juveniles y, eventualmente, en la selección mayor.

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