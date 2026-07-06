Caliente de Durango cede el subliderato | Así marcha el competitivo Stand Norte de la LMB

La temporada de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) intensificó notablemente su disputa en la Zona Norte. Caliente de Durango descendió a la tercera posición tras caer ante el líder, Toros de Tijuana, en la doble cartelera dominical con alto peso dramático. La novena de Óscar Robles, que venía de vencer a Charros de Jalisco, posee marca de 34 victorias y 30 derrotas (.531), a 10.5 juegos de la cima.

En la cúspide se consolida, precisamente, la novena fronteriza tras dominar la jornada ante Durango con pizarras de 6-2 y 10-8, afianzándose en el liderato con un dominante 45-20 (.692). Por su parte, Sultanes de Monterrey venció 7-4 en extrainnings a Tecos de Dos Laredos, asegurando la serie para mantenerse firmes en el subliderato con registro de 35-30 (.538).

Se intensifica la pelea por el Stand Norte

Detrás de Durango, los Charros de Jalisco ocupan el cuarto peldaño con balance de 34-31 (.523), a once juegos de la punta. En la quinta posición emergen los Acereros de Monclova (33-33), escuadra que dividió triunfos de local frente a Rieleros de Aguascalientes para sostenerse con una efectividad equilibrada del cincuenta por ciento en el standing general.

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En la zona media, Algodoneros de Unión Laguna se ubica en la sexta plaza con marca de 30-36 (.455), manteniendo una ligera ventaja sobre Rieleros de Aguascalientes, instalados en la séptima casilla con récord de 29-35 (.453) tras su reciente división de victorias en la serie disputada frente a Monclova, dejando la competencia al rojo vivo.

¿Quién se encuentra en el fondo de la tabla?

En el fondo, la situación es bastante crítica para tres novenas rezagadas. Saraperos de Saltillo permanece en el octavo lugar con foja de 25-37 (.403), acechado por Tecos de los Dos Laredos con un registro de 26-40 (.394). El sótano le pertenece a Dorados de Chihuahua, relegados en la décima posición con 25 triunfos y 41 derrotas (.379).

Con este complejo panorama, la Zona Norte entra en una fase decisiva donde cada compromiso reconfigurará el destino de los equipos hacia los playoffs. Caliente de Durango buscará recuperar terreno de inmediato para consolidar su ansiado pase, mientras que Tijuana intentará prolongar su hegemonía absoluta con miras a la futura obtención de la Serie del Rey.

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