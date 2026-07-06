Caliente de Durango visita a Saraperos de Saltillo en una serie muy crucial de la Zona Norte

La Liga Mexicana de Béisbol vivirá este martes 7 de julio una serie de alto voltaje cuando la novena de Caliente de Durango visite a los Saraperos de Saltillo en el Estadio Francisco I. Madero. Este enfrentamiento presenta un interesante choque de realidades opuestas en la competitiva Zona Norte, donde ambas novenas llegan con la obligación absoluta de enderezar el rumbo tras sufrir duros reveses el fin de semana.

Los duranguenses buscan pasar página

El conjunto duranguense, comandado estratégicamente por Óscar Robles, se mantiene firme en la parte alta del standing ocupando la valiosa tercera posición con una marca de 34 victorias y 30 derrotas. No obstante, la Tropa Rojinegra busca sacudirse rápidamente la última caída sufrida en la frontera, donde terminaron cediendo la serie ante los consistentes líderes divisionales, Toros de Tijuana.

A pesar de aquellos tropiezos en territorio tijuanense, el arsenal ofensivo de Caliente sigue encendido y completamente listo para hacer daño. Hombres clave en el esquema como Reynaldo Rodríguez y Estevan Florial confirmaron su gran momento con el madero al volarse la barda en sus compromisos pasados, consolidando un ataque oportuno que buscará castigar al pitcheo rival desde los primeros episodios.

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Saraperos llega en momento complicado

En la otra cara de la moneda, los Saraperos de Saltillo arriban en una situación sumamente crítica, posicionados en el octavo peldaño de la clasificación norteña con una marca de 25 triunfos y 38 descalabros. El Sarape viene golpeado tras perder su más reciente serie contra los Algodoneros de Unión Laguna, un tropiezo que culminó con una escandalosa derrota dominical de 14-4.

La principal problemática para la novena de Coahuila radica en la inconsistencia de su pitcheo abridor y de relevo, una constante que también les costó un revés previo de 12-5 frente a Tecos de los Dos Laredos. Aunque Saltillo posee un bateo capaz de tener explosiones de dieciocho anotaciones, la falta de balance defensivo los mantiene lejos de los playoffs.

Escenarios contrastantes

La confrontación de mañana resulta clave para el futuro inmediato de ambos proyectos en la liga. Mientras que Caliente tiene la misión de defender su preciado tercer lugar ante el acecho directo de los Charros de Jalisco, los Saraperos se juegan prácticamente sus últimas cartas en esta gira si quieren mantener encendidas las esperanzas de avanzar a la postemporada de la campaña.

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