Caliente de Durango suspende por lluvia el tercero de la serie frente a Charros de Jalisco

El tercero de la serie entre Caliente de Durango y Charros de Jalisco terminó en un callejón sin salida. A las 20:26 horas, la lluvia cayó con fuerza sobre el Estadio Francisco Villa y obligó a detener el juego después de cuatro entradas completas, con los visitantes arriba 2-0. Tras las tres medias horas reglamentarias de espera, los umpires determinaron que el campo no recuperaría condiciones óptimas y el duelo quedó oficialmente suspendido.

¿Cuándo se reprogramará el juego?

La Liga Mexicana de Beisbol contempla que, en estos casos, el partido pueda reanudarse en la siguiente visita entre los clubes involucrados. Así, este encuentro inconcluso se retomaría en el Estadio Panamericano de Zapopan durante la serie que Caliente disputará ahí a partir del viernes 31 de julio, arrancando desde la parte alta de la quinta entrada y respetando todas las situaciones de juego registradas.

Una serie que mantuvo emociones hasta el final

Hasta el momento de la suspensión, Charros había impuesto el ritmo. En la primera entrada, Mateo Gil abrió con sencillo, robó segunda y tercera, y terminó anotando con el rodado de Kyle Garlick. En la tercera, Gil volvió a ser factor: negoció base por bolas, se estafó la antesala y anotó con otro rodado de Garlick para el 2-0. Durango, por su parte, no encontró respuesta ante Zac Grotz y la defensiva jalisciense, que retiró sin sobresaltos las primeras cuatro entradas.

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El juego suspendido llega después de la jornada doble del 1 de julio, donde Caliente derrotó con autoridad a Charros. En el primer duelo, Durango se impuso 9-3 con una ofensiva que explotó en los innings finales y un trabajo sólido desde la loma que nunca perdió el control. En el segundo, la novena rojinegra volvió a pegar en momentos clave y cerró el encuentro 4-3, sosteniendo la ventaja en las últimas entradas para asegurar la serie.

Próximo compromiso

Con el aplazamiento confirmado, Caliente de Durango cambia el chip de inmediato. Este viernes, el equipo viajará a Tijuana para abrir serie ante los Toros en el Toros Mobil Park, con primer lanzamiento programado a las 20:35 horas. Será una prueba exigente fuera de casa y un punto clave para mantener ritmo en la Zona Norte.

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