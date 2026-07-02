¡Caliente de Durango al segundo lugar! Así marcha el Stand Norte de la Liga Mexicana de Béisbol

Caliente de Durango amaneció en el segundo lugar del Stand Norte tras imponerse ayer a Charros de Jalisco en la doble cartelera del Francisco Villa, un salto sostenido por su marca de 33-28 (.541), su solidez en casa y su capacidad de respuesta en juegos apretados. El equipo de Óscar Robles amarró la serie ante Los Medias Azules y mantiene un 7-3 en los últimos diez encuentros.

¿Quiénes clasificarían hoy a playoffs?

El liderato norteño continúa en manos de Toros de Tijuana (43-19, .694), que no solo presumen el mejor porcentaje de triunfos de toda la LMB, sino también un diferencial de +93 y una ofensiva que supera las 300 carreras anotadas. Detrás aparece Caliente, ahora dueño del subliderato, seguido por unos Charros (33-29, .532) que atraviesan una racha de tres derrotas y han cedido terreno en una semana clave. Sultanes (32-29, .525) y Acereros (31-32, .492) completan el grupo de equipos que hoy estarían en playoffs.

En la parte baja, Rieleros (28-32, .467) y Algodoneros (27-35, .435) se mantienen en zona de riesgo, mientras Saraperos (24-35, .407), Tecos (24-38, .387) y Dorados (23-39, .371) necesitan un cierre casi perfecto para aspirar a un milagro. La diferencia de carreras de estos clubes, todos con registros negativos que oscilan entre -28 y -45, confirma por qué han quedado rezagados en la pelea.

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Los duranguenses están que arden

El ascenso de Caliente se explica por su ofensiva: 344 carreras anotadas, una de las más productivas del Norte, y un diferencial positivo de +25, indicador de que su pitcheo ha resistido los tramos más exigentes. Además, su 21-10 en casa lo convierte en uno de los locales más incómodos de la liga, un factor que ayer volvió a pesar ante Jalisco.

En contraste, Charros ha permitido 349 carreras, cifra que evidencia su fragilidad en la loma y que explica su caída al tercer puesto. Sultanes y Acereros, aunque competitivos, muestran inconsistencias: Monterrey con un diferencial de -25, Monclova con apenas +9, ambos obligados a ajustar si quieren sostener su lugar en la postemporada.

Con Toros firmes en la cima y Caliente convertido en la sorpresa más seria del Norte, la recta final promete tensión. Durango no solo escaló al segundo lugar: se consolidó como el equipo que mejor tendencia trae en la zona y que, si mantiene este ritmo, puede llegar a playoffs como un contendiente real.

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