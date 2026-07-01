Caliente de Durango oficializa la llegada de José Carlos Ureña para fortalecer su roster

La novena de Caliente de Durango incorporó a José Carlos Ureña, outfielder sonorense de 31 años que llega en calidad de préstamo desde Oaxaca. Su arribo representa el retorno de un pelotero con antecedentes directos en la organización y con una carrera extensa tanto en el beisbol mexicano como en el sistema de ligas menores de Estados Unidos.

En la Liga Mexicana de Beisbol, Ureña ha pasado por Diablos Rojos del México, Generales de Durango y Guerreros de Oaxaca, acumulando 545 juegos, promedio de .283 y slugging de .522, además de 485 imparables y 106 cuadrangulares. Su primera etapa con Durango ocurrió en 2019, año en el que disputó 58 encuentros y registró .221 de promedio, con 10 jonrones y 22 carreras producidas.

Números y estadísticas

En su paso más reciente por Oaxaca, Ureña participó en 28 juegos de la presente temporada, bateando para .244 y un OPS de .762, con 19 hits y siete extrabases en 78 turnos. Su producción incluyó 17 carreras impulsadas y 12 anotadas, números que sostienen su perfil de bateador de poder intermitente, pero capaz de generar daño en lapsos cortos. Estos registros complementan una línea ofensiva que, en los últimos años, ha mostrado picos de rendimiento con temporadas arriba de .300 y más de 15 cuadrangulares, como las que firmó entre 2021 y 2023 con Oaxaca.

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En invierno, Ureña ha vestido los uniformes de Obregón, Los Mochis, Culiacán y Tucson, donde suma 235 juegos, promedio de .234 y OPS de .722. Su producción incluye 149 hits, 30 dobles y 23 jonrones en 729 apariciones al plato, además de 82 carreras impulsadas. Este recorrido invernal confirma su presencia constante en circuitos de competencia alta y su capacidad para cubrir distintos roles ofensivos.

Regreso a tierras duranguenses

A nivel defensivo, Ureña ha cubierto las tres posiciones del outfield y también la primera base, acumulando un porcentaje de fildeo de .969 en su carrera profesional. Su versatilidad en el terreno ha sido uno de los elementos que le han permitido mantenerse vigente en distintos equipos y ligas.

Con su llegada, Caliente suma a un pelotero con experiencia amplia, antecedentes en la organización y un historial que combina poder, recorrido y capacidad para adaptarse a distintos escenarios. Su incorporación busca apuntalar la profundidad del lineup y ofrecer una alternativa confiable en los jardines en el tramo decisivo de la temporada.

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