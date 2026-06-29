Caliente de Durango recibe a Charros de Jalisco en serie crucial tras el Juego de Estrellas

La actividad de la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol se reanuda este martes 30 de junio de 2026 tras la tradicional pausa por el Juego de Estrellas. El Estadio Francisco Villa será el escenario donde Caliente de Durango reciba a los Charros de Jalisco, iniciando una serie de tres compromisos que resultan fundamentales para el liderato de la reñida Zona Norte.

Estadísticas y Números

La novena de Jalisco, bajo la dirección técnica de Benjamín Gil, llega instalada firmemente en la segunda posición del sector norteño con un récord oficial de 33 victorias y 27 derrotas, registrando un porcentaje de .550. Los tapatíos se ubican actualmente a siete juegos y medio de distancia respecto a los líderes divisionales absolutos, los Toros de Tijuana.

Por su parte, la escuadra duranguense ocupa el tercer peldaño de la misma clasificación con una marca de 31 triunfos por 28 descalabros y un promedio general de .525. El representativo local se encuentra a nueve juegos de la cima norteña y a escasamente juego y medio de distancia por detrás de su rival directo en esta serie.

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¿Cómo llegan ambos conjuntos?

Previo al receso, Caliente perdió la serie ante Acereros de Monclova dos juegos a uno, cerrando con un revés de 7-6 en once episodios. No obstante, la organización llega con el ánimo encendido tras el campeonato de su cañonero Alejandro Mejía en el Home Run Derby 2026 celebrado en la ciudad de Monterrey, donde impuso un récord histórico de 21 cuadrangulares en una ronda.

Por su parte, los Medias Azules arriban tras llevarse la serie previa ante Saraperos de Saltillo dos juegos a uno. La novena jalisciense aseguró el compromiso al ganar los encuentros de la doble cartelera inicial, aunque cedió el tercer choque por pizarra de 4-3, viendo frustrada la barrida en el Estadio Panamericano justo antes del receso estelar.

El choque directo entre el segundo y tercer lugar del sector definirá el rumbo inmediato de la clasificación. Con Monclova y Monterrey presionando a menos de un juego en el standing general de la LMB, este enfrentamiento de tres partidos representa una estricta obligación estadística para ambas franquicias de cara a la postemporada.

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