Samuel Herrera vuelve a los escenarios de la CDMX junto a los Bohemios Locos y Brandon Ramírez

El talento musical duranguense volverá a sonar en la Ciudad de México con Samuel Herrera, quien prepara una nueva presentación en la capital del país, donde compartirá escenario con Los Trágicos del Norte y tendrá como invitados especiales a Bohemios Locos y Brandon Ramírez. La cita será una noche que reunirá sonidos norteños, folk, rock de raíces y canciones cargadas de historias de desamor.

Este regreso ocurre después de que el músico ha tenido diversas presentaciones en la capital del país, así como en distintas partes de México, escenarios a los que ha llevado su propuesta y donde continúa abriéndose camino con un estilo que combina las raíces de la música norteña con elementos contemporáneos. Su repertorio transita entre las canciones de desamor, las noches de bohemia y las historias cotidianas que encuentran su lugar en la música.

Uno de los momentos importantes de este recorrido ocurrió en 2026, cuando consiguió su primer “sold out” como artista estelar en la Ciudad de México. En entrevista con El Siglo de Durango, el cantautor recordó que comenzó a abrirse camino en la capital desde 2022, cuando participó como telonero de Lázaro Cristóbal Comala en el entonces Foro Alicia. Posteriormente tuvo presentaciones acompañando a Juan Cirerol y Los Vikingos del Norte, hasta comenzar a presentarse con su propio proyecto.

El músico atribuyó este resultado a varios años de trabajo independiente, presentaciones constantes y la construcción de una audiencia orgánica, sin dejar de lado la autenticidad de su propuesta. Para Herrera, mantenerse fiel a sus raíces y hacer música por gusto, sin perseguir tendencias, ha sido parte fundamental de la conexión que ha conseguido con públicos de distintas edades. Ahora, con una nueva fecha en la capital mexicana, buscará continuar fortaleciendo ese vínculo.

PROPUESTA CON IDENTIDAD NORTEÑA

Originario de Durango, Samuel Herrera ha construido una identidad musical que mezcla folk, rockabilly y música norteña, con una interpretación que recupera sonidos tradicionales y los lleva hacia una expresión propia. Su trayectoria incluye producciones como “En las sobrias, en las ebrias y en las crudas”, álbum de ocho canciones lanzado en 2023, en el que exploró distintos ritmos y colaboró con músicos como Lázaro Cristóbal Comala y Anthony Escandón.

También destaca “Episodios Norteños Vol. 2”, material grabado en vivo en el que retoma clásicos de la música regional mexicana y presenta composiciones propias, acompañado de instrumentos como el acordeón, el tololoche y el bajo sexto.

Para esta nueva presentación estará acompañado por Los Trágicos del Norte, agrupación integrada por Arturo Escobedo en el acordeón y Carlos Moreno en el tololoche, quienes junto con la voz y la docerola de Herrera darán forma al sonido que caracteriza este proyecto. El espectáculo contempla temas conocidos y composiciones inéditas.

INVITADOS CON SONIDOS DE CARRETERA

La noche también contará con Bohemios Locos, agrupación originaria de Durango cuya propuesta recorre géneros como el country, folk, blues y psicodelia, además de Brandon Ramírez, músico nacido en Sonora que utiliza la guitarra y la armónica para contar historias de desamores, borracheras y andanzas por carretera.

El concierto tendrá lugar el sábado 28 de noviembre de 2026 en Pata Negra Centro, ubicado en avenida 5 de Mayo número 49, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La presentación forma parte de una serie de fechas que también llevará a Samuel Herrera y Los Trágicos del Norte a Puebla, el 26 de noviembre, y Pachuca, el día 27, antes de reencontrarse con el público capitalino.