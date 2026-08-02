Duranguense Sebastián Sarmiento conquista la plata en la Copa Intercontinental de Sóftbol

El lanzador duranguense Ángel Sebastián Sarmiento Palomares conquistó la medalla de plata en la Copa Intercontinental de Sóftbol Sub-18 celebrada en Praga, República Checa. El serpentinero encabezó la representación mexicana en el certamen europeo, donde el equipo tricolor obtuvo el segundo lugar tras medirse en el duelo por el campeonato ante Nueva Zelanda.

Sarmiento y el 'Tri' luchan hasta el final

La llamada de Sarmiento a la nómina nacional respondió a la solidez mostrada sobre la placa en torneos de carácter nacional, incluyendo la Olimpiada Nacional. Su desempeño en el montículo facilitó su integración oficial por parte de la Federación Mexicana de Sóftbol, registrando en Praga su primera aparición en un evento internacional de esta envergadura.

En el encuentro definitivo por la presea dorada, Sarmiento y el cuerpo de lanzadores entablaron un apretado duelo de pitcheo frente al selectivo neozelandés. El partido se resolvió por un margen mínimo de 1-0, en una jornada caracterizada por el dominio de la defensiva y la escasa producción de carreras por ambos lados.

A lo largo de la justa internacional, el lanzador duranguense formó parte de un plantel que acumuló un récord de siete victorias y dos derrotas. Esta marca constante aseguró el paso firme del equipo a través de las distintas rondas de clasificación hasta llegar al juego por el título de la Copa Intercontinental.

Durango, en el mapa internacional del sóftbol

La labor de Sarmiento en territorio europeo coloca nuevamente al pitcheo de Durango en los planos estelares del sóftbol juvenil. Su protagonismo dentro de la rotación mexicana subrayó la aportación de los peloteros formados en la entidad para sostener el nivel competitivo ante potencias internacionales de la disciplina.

Con este subcampeonato, el serpentinero duranguense concluye un ciclo de nueve compromisos oficiales disputados en la capital checa. La medalla de plata obtenida consolida su trayectoria en la categoría Sub-18 y lo posiciona como uno de los perfiles con mayor proyección dentro del pitcheo nacional.