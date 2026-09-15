Duranguense Valeria Cuevas luce alta costura en el New York Fashion Week

La modelo duranguense Valeria Cuevas desfiló en el New York Fashion Week (NYFW), uno de los eventos de la industria del diseño más influyentes del mundo luciendo un exclusivo conjunto de la panameña Michelle Ferrer.

La pieza forma parte de UMBRAL Spring/Summer 2027, una colección nacida de la memoria, las raíces y los vínculos que permanecen más allá de la ausencia.

Sin duda, un diseño muy característico de la firma de Ferrer que transforma arquitectura, artesanía en alta moda y joyería escultórica.

Valeria lució un exclusivo conjunto de la diseñadora panameña Michelle Ferrer que resaltó por su meticulosa elaboración artesanal.

Para Valeria, portar este atuendo representó una coincidencia única que conectó su faceta en el modelaje con su vida personal y profesional. El traje coincidió con la forma en que siempre se imaginó modelando en un evento de esta magnitud.

El sombrero que complementaba el diseño estableció una conexión directa con el estilo de sobrecargo, haciendo un guiño a su trabajo como tripulante de cabina.

Sobre esta oportunidad, la duranguense expresó sentirse feliz de que Michelle Ferrer la haya tomado en cuenta, calificando la experiencia como increíble.

El sombrero que lució Valeria Cuevas en la pasarela del NYFW evocó el estilo de sobrecargo, conectando de forma directa con su profesión de tripulante de cabina.

DE LA MANO DE SU EQUIPO

La duranguense destacó que estar en Nueva York ha sido un sueño hecho realidad, alcanzado de la mano de la agencia mexicana ODEA Models que han logrado traspasar fronteras. Al reflexionar sobre el significado de participar en el NYFW, afirmó sentirse profundamente orgullosa de representar a Durango en la pasarela internacional.

PREPARACIÓN DE ALTO NIVEL

Previo a su participación en la pasarela, la duranguense complementó su formación en el Coco Rocha Model Camp, la reconocida academia en Nueva York enfocada en la enseñanza de técnicas de pasarela. En esta experiencia, Valeria aprendió directamente de Coco Rocha, la célebre supermodelo de trayectoria internacional.

Previo al desfile en el NYFW, Valeria Cuevas reforzó sus técnicas de pasarela en el Coco Rocha Model Camp.

NUEVOS HORIZONTES

Su paso por Nueva York no solo le permitió destacar en la pasarela, sino también establecer redes de contacto profesionales. Valeria resaltó haber conocido a importantes figuras del medio, señalando que “se me han abierto nuevos proyectos” para el futuro de su carrera.