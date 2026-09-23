Duranguenses, a dirigir los destinos del PAN en Coahuila

Tras ir a la contienda en solitario en la pasada elección local de junio, el Partido Acción Nacional en Coahuila -sin alianza con el PRI- terminó con los peores resultados jamás vistos en aquel estado. Sin embargo, lejos de tomar en cuenta a la militancia local, el blanquiazul se enfila a profundizar la crisis interna por decisiones tomadas desde la dirigencia nacional.

El partido quedó relegado al séptimo lugar de la votación, con 27 mil 819 sufragios, equivalentes al 2.29 por ciento. Ese resultado quedó por debajo del 3 por ciento requerido para conservar las prerrogativas estatales y dejó al PAN sin representación en el Congreso local, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional determinó la disolución del Comité Directivo Estatal y la Comisión Permanente.

La respuesta del CEN fue sustituir la dirigencia por una Comisión Directiva Provisional. Hasta ahí, la decisión puede entenderse desde los estatutos y desde la necesidad de reorganizar a un partido que perdió presencia electoral. No obstante, la designación de duranguenses al frente de dicha comisión fue muy mal recibida por un amplio sector del panismo de Coahuila.

Y es que, el pasado lunes, la comisión quedó instalada con Verónica Pérez Herrera como presidenta y Jorge Calero García como secretario general. A ellos se suman otros duranguenses y perfiles provenientes del Estado de México y Morelos. La dirigencia nacional sostiene que se trata de una figura estatutaria y que los designados tienen experiencia en la región Laguna.

Verónica Pérez es actualmente diputada federal y fue dirigente estatal del PAN en Durango. Como se recuerda, en su haber al frente de este instituto político en la entidad está la transición de Acción Nacional hacia la coalición total con el PRI y el PRD bajo la alianza "Va por Durango", que finalmente llevó al priista Esteban Villegas a la gubernatura.

Por su parte, Jorge Calero fue regidor por el PAN en el municipio de Gómez Palacio y ha fungido como consejero estatal de Acción Nacional en Durango. Su cargo más reciente fue el de director del Instituto 18 de Marzo en Gómez Palacio, al que renunció en 2024 para postularse como candidato a diputado de representación proporcional.

Otra panista duranguense incrustada en la Comisión Directiva Provisional del PAN en Coahuila es Grecia Hernández Carrasco, quien actualmente es directora del Instituto Estatal de las Mujeres, cargo conferido por el mandatario priista y jefe político de la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional en Durango, Esteban Villegas.

Muy a pesar de las manifestaciones de inconformidad por parte de algunos actores del panismo coahuilense, que consideran la designación como una total aberración y una grave ofensa para la militancia local, esta decisión también podría leerse políticamente como un recule en la estrategia de la dirigencia nacional del PAN.

Con dicha maniobra, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Romero, quizás estaría terminando por reconocer el costo político para el partido tras haber roto la alianza con el Revolucionario Institucional para aquella elección, después del resultado que dejó al PAN por debajo del umbral para conservar sus prerrogativas estatales.

En ese contexto, el envío de perfiles de Durango podría responder a un intento por replicar una fórmula que, aunque con resultados modestos, ha permitido al Partido Acción Nacional mantener espacios mediante su entendimiento con el PRI en esta entidad. Más que una apuesta por los cuadros coahuilenses, la decisión parece reflejar la intención de volver a explorar y recomponer la alianza con el priismo.

EN LA BALANZA.- La muerte de cinco recién nacidos en el hospital del IMSS en Durango no puede quedar sepultada entre comunicados y explicaciones burocráticas. Es un lamentable hecho que obliga a revisar las condiciones de infraestructura, abasto, equipo y protocolos de atención, pero también la capacitación del personal y el trato digno que debe recibir cada paciente. Durango vuelve a colocarse en el plano nacional por una desgracia que debería obligar a las autoridades a dejar de administrar carencias y comenzar a corregirlas: invertir en materia de salud no es un gasto, sino una responsabilidad básica de los gobiernos frente a la vida.

X: @Vic_Montenegro