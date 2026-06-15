Duranguenses destacan con ocho preseas en el Festival Olímpico de Boxeo 2026 celebrado en Tepic

Durango cerró con una actuación sólida en el Festival Olímpico de Boxeo 2026, donde sus pugilistas sumaron ocho medallas en una semana de combates intensos en Tepic, Nayarit. La delegación estatal respondió en cada categoría y dejó una presencia constante en los podios, con tres oros, tres platas y dos bronces.

En la división Élite, Brandon Fernández firmó uno de los resultados más destacados al quedarse con el oro tras una ruta de peleas en las que impuso ritmo y precisión. En la misma categoría, Isaac Fernández alcanzó el bronce luego de avanzar en un cuadro exigente que lo llevó hasta las semifinales.

Lluvia de medallas

La rama Sub‑19 también dejó buenas sensaciones para Durango. Diego Hernán y Saedh Bueno se quedaron con la plata tras superar sus primeras rondas y caer únicamente en la pelea por el título, ambos mostrando recursos técnicos que los mantienen en el radar de procesos nacionales.

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En Sub‑15, la delegación sumó cuatro preseas. Ricardo Figueroa obtuvo la plata en una final cerrada, mientras que Yareth Prado aseguró el bronce tras una campaña consistente. Los oros llegaron por conducto de José Ordaz y Johana Perales, quienes dominaron sus respectivas divisiones y cerraron el torneo con autoridad.

Buscan su boleto a los grandes escenarios

El grupo trabajó bajo la guía de un cuerpo técnico experimentado integrado por Eduardo 'Lalito' Bueno, Milagros Hernández, Rubén Soto Lugo, Néstor Flores, Germán Bautista y Arturo Castro, responsables de la preparación y ajustes tácticos durante la competencia.

El Festival Olímpico funcionó además como selectivo rumbo a procesos internacionales, incluidos los clasificatorios para el Campeonato Mundial Sub-19 de la World Boxing y la Copa Nacional 2027 en categoría Élite. Con esta cosecha, Durango confirma un crecimiento sostenido en el boxeo amateur y mantiene presencia en escenarios donde se definen los próximos representantes del país.

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