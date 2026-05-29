Reyes vs Panatta: la boxeadora con raíces duranguenses peleará en El Paso

Miranda “La Alacrana” Reyes regresa a la actividad este fin de semana con un nuevo reto en su camino dentro del boxeo profesional. La pugilista con raíces duranguenses subirá al ring en El Paso, Texas, donde enfrentará a la mexicoitaliana Camilla Panatta en una pelea pactada en la división superpluma.

Este combate marcará un momento especial en su carrera, ya que será su primera pelea bajo el respaldo de MVP (Most Valuable Promotions), promotora que ha impulsado a nuevas figuras del boxeo internacional. Para Reyes, representa una oportunidad clave para proyectarse en escenarios de mayor exposición.

Nueva etapa, mayor vitrina

La duranguense llega a este compromiso con marca de 8 victorias, 3 derrotas y 1 empate, respaldada por un estilo agresivo basado en presión constante y volumen de golpes. Su incorporación a MVP abre una nueva etapa en su carrera, donde cada combate puede acercarla a oportunidades de mayor nivel.

Del otro lado estará Camilla Panatta, una peleadora con recorrido internacional y experiencia ante rivales mexicanas , lo que anticipa un combate exigente. Su técnica y manejo de distancia representan un desafío importante para “La Alacrana”.

Duelo de estilos en el ring

En lo deportivo, el choque presenta contraste de estilos, la intensidad y ritmo de Reyes frente a la técnica y experiencia de Panatta. Será una prueba para medir la evolución de la duranguense en un escenario que exige precisión y control.

Con la mirada puesta en seguir escalando posiciones, Reyes buscará imponer condiciones desde los primeros asaltos y demostrar que está lista para dar el siguiente salto en su carrera.

La cita está marcada, Texas será el escenario donde “La Alacrana” intentará seguir picando fuerte en esta nueva etapa.