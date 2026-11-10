Duranguenses destacan en la jornada inaugural de Juegos Nacionales Populares 2026 de boxeo

Durango comenzó con saldo positivo su participación en el torneo de boxeo de los Juegos Nacionales Populares 2026, que se celebra en Boca del Río, Veracruz, donde varios de sus representantes lograron avanzar en sus respectivas divisiones tras superar con éxito los primeros compromisos del certamen.

La actividad femenil dejó buenas sensaciones para la delegación duranguense. En la categoría de hasta 48 kilogramos, Danna Gordillo salió con el brazo en alto luego de imponerse por decisión unánime a Guadalupe Hernández, representante de Querétaro. Por su parte, Jimena Figueroa aseguró su permanencia en la competencia al avanzar a los octavos de final dentro de la división de hasta 60 kilogramos.

Despliegue de talento

En la rama varonil también hubo resultados destacados. Max Correa logró una cerrada victoria por decisión dividida sobre José Martínez, de Guanajuato, en la división de hasta 48 kilogramos, mientras que Gael Mauricio Jiménez mostró contundencia al vencer por RSC en el segundo asalto a Yael López, de Oaxaca, resultado que le permitió instalarse en la siguiente ronda.

A esos avances se sumó Sebastián Trejo, quien también consiguió su boleto a los octavos de final en la categoría de hasta 54 kilogramos, manteniendo vivas las aspiraciones de Durango en una jornada que dejó varias actuaciones competitivas sobre el cuadrilátero.

Destacaron en el cuadrilátero

No todos los combates terminaron de forma favorable para la representación estatal. Dilan Martínez cayó por decisión dividida frente a Darel Trejo, de Yucatán, en los 60 kilogramos. Asimismo, Juan Delgado Valles perdió por puntos ante Ian Emanuel Argenta, de Chiapas, y Alan Eduardo Torres fue superado por decisión unánime por Santiago Obregón, de Sonora.

La actividad continuará con la disputa de los octavos de final. Danna Gordillo enfrentará a Polet Chávez, de Coahuila, Jimena Figueroa se medirá a Reyna Torres, de Quintana Roo, Max Correa chocará con Javier Lucas, de Michoacán, Gael Jiménez buscará avanzar frente a Pedro Méndez, de Yucatán, mientras que Sebastián Trejo tendrá como rival a Antony Martínez, representante de la Ciudad de México.