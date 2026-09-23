Durango

INFONAVIT

Duranguenses pueden aplicar al seguro de daños por lluvias: Infonavit

Todas las viviendas adquiridas con financiamiento del organismo están protegidas.

Duranguenses pueden aplicar al seguro de daños por lluvias: Infonavit

Duranguenses pueden aplicar al seguro de daños por lluvias: Infonavit

DENICE RAMÍREZ
Agrega a El Siglo de Durango en Google

En caso de que las recientes lluvias o inundaciones registradas en Durango hayan dañado alguna vivienda que fue adquirida con un crédito del Infonavit, los propietarios pueden hacer válido el seguro.

Las personas que tengan su crédito vigente y que presenten afectaciones en sus viviendas derivadas de las lluvias son quienes pueden acceder a la cobertura del Seguro de Daños.

Es necesario estar al corriente con los pagos a la fecha del siniestro, pero, de no ser así, aún podrán firmar un convenio para regularizarse. Los derechohabientes tienen hasta dos años, a partir de la fecha del incidente, para hacer el reporte.

El seguro también protege el patrimonio ante inundaciones, ciclones, huracanes, vientos tempestuosos, caída de árboles, granizo o nieve, explosiones o desplazamientos súbitos de terreno.

Los interesados en hacer válido el seguro pueden acudir al Centro de Servicio Infonavit (CESI), ubicado en la calle Volantín #404, planta baja, colonia Barrio de Analco, en un horario de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas.


También pueden llamar a Infonatel al 800 008 3900 o ingresar directamente a la página del Infonavit y revisar la información.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: infonavit seguro lluvias Durango pueden, seguro, hacer, Infonavit

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas