Duranguenses pueden aplicar al seguro de daños por lluvias: Infonavit

En caso de que las recientes lluvias o inundaciones registradas en Durango hayan dañado alguna vivienda que fue adquirida con un crédito del Infonavit, los propietarios pueden hacer válido el seguro.

Las personas que tengan su crédito vigente y que presenten afectaciones en sus viviendas derivadas de las lluvias son quienes pueden acceder a la cobertura del Seguro de Daños.

Es necesario estar al corriente con los pagos a la fecha del siniestro , pero, de no ser así, aún podrán firmar un convenio para regularizarse. Los derechohabientes tienen hasta dos años, a partir de la fecha del incidente, para hacer el reporte.

El seguro también protege el patrimonio ante inundaciones, ciclones, huracanes, vientos tempestuosos, caída de árboles, granizo o nieve, explosiones o desplazamientos súbitos de terreno.

Los interesados en hacer válido el seguro pueden acudir al Centro de Servicio Infonavit (CESI), ubicado en la calle Volantín #404, planta baja, colonia Barrio de Analco, en un horario de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas.

También pueden llamar a Infonatel al 800 008 3900 o ingresar directamente a la página del Infonavit y revisar la información.