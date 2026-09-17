Duranguenses representarán a México en el Mundial de Tap en Praga

Seis jóvenes bailarinas duranguenses, integrantes de Academia Spazio de Danza fueron seleccionadas para formar parte de la delegación que representará a México en el IDO World Tap Dance Championship.

Se trata del certamen internacional más importante de esta disciplina y se llevará a cabo del 20 al 25 de octubre de 2026 en la UNYP Arena de Praga, República Checa.

BOLETO INTERNACIONAL Y PREPARACIÓN INTEGRAL

Naomi, Mariangela, Renata, Karen, Ana victoria y Sara iniciaron su formación desde muy pequeñas, lo que les ha permitido dominar este arte que combina la danza con la percusión. Para complementar su desempeño sobre el escenario, las seis bailarinas entrenan de manera integral en otras disciplinas como jazz y ballet.

Su boleto al certamen internacional se concretó tras su destacada participación en las eliminatorias nacionales celebradas en febrero de este año, donde se colocaron entre las mejores de la región y aseguraron su lugar. Con este logro, Spazio suma su cuarta participación en eventos internacionales de baile.

Su maestra de tap, Olympia Flores, afina detalles con rigurosas jornadas de ensayo previo a su viaje a la República Checa. (Foto: Dinora G. Solís)

DISCIPLINA DE ALTO RENDIMIENTO

Para alcanzar la precisión rítmica que exige el tap, la preparación ha sido intensa. Su entrenadora, Olympia Flores, destacó que las bailarinas dedican cuatro horas diarias de ensayo, de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas, además de jornadas durante toda la mañana los sábados.

“Es algo que disfrutan mucho, realmente se han convertido en grandes amigas; es como una pequeña familia que han construido”, compartió la entrenadora. Al hablar sobre la responsabilidad de representar al país, Flores expresó una enorme satisfacción por ver reflejado el trabajo constante, así como la gran alegría de llevar la bandera mexicana a un escenario internacional.

ORGULLO E ILUSIÓN SOBRE EL ESCENARIO

Por su parte, las seis pequeñas se mostraron emocionadas por la oportunidad de representar los colores de México y de hacerlo a través de la disciplina que apasiona sus vidas.